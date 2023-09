Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy większość ankietowanych punktów sprzedaży warchlaków krajowych i importowanych postanowiła obniżyć ceny (od 5 do 40 zł/szt.). Niespełna 1/3 ankietowanych punktów zdecydowała się podtrzymać ceny, zaś jeden punkt je podniósł (o 10 zł/szt.).

W tym tygodniu nasi rozmówcy wspominają o osłabieniu popytu na warchlaki.

Podobnego zdania jest Jakub Dorożyński, specjalista ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Spadek warchlaków związany był m.in. z obniżką cen tuczników w Niemczech. Ponadto doszliśmy do tego momentu, gdy producenci trzody ograniczają wstawienia i popyt na warchlaki nieco spadł. W mojej ocenie możliwe są dalsze spadki. Mam nadzieję, że obniżki cen tuczników będą już niewielkie, ale jeśli się pojawią, to pociągną za sobą ceny warchlaków. Październik nie jest dobrym okresem dla naszej branży i już wcześniej mówiło się o możliwych obniżkach, jednak jestem nieco zaskoczony, ponieważ przewidywania dotyczyły przede wszystkim zmiany cen warchlaków wolnorynkowych, ze względu na zwiększoną ich podaż, a jednak Duńczycy postanowili obniżyć cenę giełdową, a może to jeszcze nie być koniec – zaznacza Dorożyński.