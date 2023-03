Nie gasną echa kontrowersyjnego pomysłu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który mówi o zniesieniu części wymogów bioasekuracji dla stad utrzymujących w skali roku nie więcej niż 10 świń.

O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie, warto jednak podsumować dotychczasowe doniesienia. Według projektu rozporządzenia w gospodarstwach utrzymujących do 10 świń rocznie zniesiony byłby nakaz wykładania mat dezynfekcyjnych, czy też stosowania niecek, a hodowcy w takich gospodarstwach zwolnieni byliby z obowiązku prowadzenia spisu posiadanych zwierząt z podziałem na poszczególne grupy technologiczne. Projekt znosi też obowiązek prowadzenia rejestru pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa, jak i rejestru osób wchodzących do budynku produkcyjnego. Zmiany zostały również wprowadzone w kwestii prowadzenia badania laboratoryjnego w kierunku ASF – po wejściu w życie zmian, miałyby być one prowadzone jedynie w przypadku podejrzenia występowania pomoru.

Branża pełna obaw

Obaw przed wprowadzonymi zmianami nie kryją organizacje branżowe. „W niektórych krajach, w przypadku wystąpienia chorób epidemicznych, podejmowane są działania ograniczenia lokalnego ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się ASF poprzez zmniejszenie liczby świń utrzymywanych w gospodarstwach przydomowych o niskiej bioasekuracji. Szczególnie jest to zalecane w rejonach o dużym zagęszczeniu ferm towarowych” – czytamy w stanowisku Branżowego Porozumienie ds. Walki z ASF.

„W naszej ocenie jest stanowczo za wcześnie na znoszenie istotnych elementów bioasekuracji w gospodarstwach przydomowych, a efekty i wysiłki branży oraz Inspekcji Weterynaryjnej prowadzone przez ostatnie 9 lat w kierunku zmian świadomości i zachowań rolników zostaną przekreślone. W rezultacie infekcji ASF w gospodarstwach przydomowych konsekwencje funkcjonowania w podwyższonych rygorach czerwonej strefy spadną na okoliczne specjalistyczne gospodarstwa produkujące żywiec wieprzowy na rynek. Rozporządzenie nie przewiduje w takim przypadku rekompensat dla rolników, którzy stosują się ściśle do obowiązujących przepisów i ponieśli nakłady na wprowadzenie bioasekuracji. Ponadto pozostawienie małych stad bez pełnego systemu kontroli utrudni dochodzenia epizootyczne oraz zapobieganie dalszym ogniskom choroby u świń domowych” - czytamy

Ministerstwo idzie w zaparte

Myślę, że lęk przed rozprzestrzenieniem się ASF-u przy hodowli przyzagrodowej jest zupełnie niepotrzebny – powiedział szef resortu rolnictwa w kontrze wobec stanowiska Branżowego Porozumienia.

Jak dodał, „zmiana zasad bioasekuracji w tych gospodarstwach nie zmienia w żaden sposób sytuacji w większych gospodarstwach, tam i tak należy się trzymać bioasekuracji”.

Czy bioasekruacja ma sens?

No nie do końca. Jak można powiedzieć, że zniesienie większości obostrzeń w małych gospodarstwach nie wpłynie na te duże? Czy dużych gospodarstw nie dotkną ogniska ASF w okolicznych małych stadach? Czy nie zostaną one włączone do obszaru zapowietrzonego i zagrożonego? Czy nie znajdą się wreszcie w czerwonej strefie, narażając się tym samym na dużo niższe ceny skupu żywca? Dochodzimy zatem do kuriozum – duże gospodarstwa mające znaczenie towarowe traktowane są gorzej niż hodowle nazwijmy to wprost – amatorskie. I narażone są na niepomiernie większe konsekwencje ekonomiczne.

A swoją drogą, czytając projekt zmien budzi się pewna wątpliwość: a może forsowane przez lata wymogi bioasekuracji (choćby słynne maty dezynfekcyjne, czy rejestr pojazdów wjeżdżających do gospodarstwa) od początku nie miały sensu, a stały się tylko narzędziem do utrudnienia życia producentom?