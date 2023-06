Okres pomiędzy urodzeniem a odsadzeniem prosiąt jest stosunkowo krótki w porównaniu do długości cyklu produkcyjnego tuczników. Są to jednak bardzo ważne cztery tygodnie w życiu świń, kiedy następuje dynamiczny rozwój i wzrost.

Trzeba rzetelnie zabezpieczyć wszystkie wymagania młodych organizmów, aby utrzymać wysokie tempo wzrostu, wspomóc harmonijny rozwój i nie dopuścić do niepotrzebnych upadków. Przyjmuje się, że upadki w tym okresie nie powinny przekroczyć 10 proc., a optymalna waga prosiąt odsadzanych ok. 28. dnia życia to 6-8 kg w zależności od liczebności miotów.

Poród i pierwsze 7 dni życia

Pierwszym czynnikiem decydującym o sprawnym przebiegu porodu jest właściwe przygotowanie lochy. W zakres tego przygotowania wchodzą: przemyślane żywienie, dobre warunki środowiskowe i organizacja pracy, a także szczepienia samic.

W momencie porodu prosięta przeżywają bardzo duży stres, który wiąże się z nagłą zmianą środowiska. Dlatego należy zadbać o stworzenie dla noworodków jak najlepszych warunków w kojcach porodowych.

Prosięta są bardzo wrażliwe na wychłodzenie, które prowadzi do hipotermii i dalszych problemów. Spadkowi temperatury sprzyjają wilgotna skóra po porodzie i mokre legowisko. Dlatego trzeba zadbać o osuszenie osesków np. ręcznikiem papierowym i zastosować osuszający proszek na skórę i legowisko, mający dodatkowo działanie dezynfekujące. Na stres cieplny najbardziej narażone są sztuki o niskiej wadze urodzeniowej. Jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 34oC, prosięta mogą zareagować spadkiem aktywności. Aby utrzymać swoją ciepłotę, będą się kulić i drżeć. W takim stanie nie ma mowy o pobraniu siary w odpowiedniej ilości, a to doprowadzi do wygłodzenia, dalszego spadku aktywności, a w dalszej perspektywie nieuzyskania biernej odporności wraz z siarą. Takie prosięta są bardziej narażone na przygniecenia, ponieważ „na oślep” szukając źródła ciepła, mogą podchodzić pod lochę, nie mając też siły na ucieczkę w momencie przygniecenia (...).