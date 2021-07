Odpady poubojowe na drodze – rolnicy alarmują policję i krytykują służby

Rolnicy domagają się wyjaśnienia okoliczności zdarzenia na drodze pod Kościanem w Wielkopolsce. Wypadła część ładunku z ciężarówki wiozącej odpady poubojowe.

O zdarzeniu, które miało miejsce 1 lipca około godz. 17 na rondzie w Jerce, w gminie Krzywiń, donosi na profilu fejsbukowym Sekcja Trzody Chlewnej Polskiego Związku Rolnego.

W zamieszczonej informacji czytamy:

„Z transportu przewożącego poubojowe części świń w związku z brakiem jakichkolwiek zabezpieczeń wypadła duża ilość przewożonych odpadów oraz wylała się krew. Szczątki zwierząt prawdopodobnie pochodziły z pobliskiej rzeźni która importuje tuczniki nie wiadomo skąd, a tym bardziej nie wiadomo czy zwierzęta na pewno były zdrowe. Miejsce to zostało opacznie posprzątane przez kierowcę, który w żaden sposób nie był przygotowany do zaistniałej sytuacji, a już tym bardziej wyszkolony jak postępować w tym przypadku aby nie stwarzać zagrożenia epidemiologicznego dla lokalnych hodowli trzody chlewnej. Po przybyciu na miejsce wiele godzin od karygodnego incydentu zastaliśmy zaschnięte kałuże krwi oraz porozjeżdżane szczątki zwierząt. Rondo to znajduję się 7 km od jednego z największych zagłębi trzody chlewnie w kraju oraz 20 km od drogi ekspresowej S5 która biegnie prze całe województwo wielkopolskie.”

Jak dowiadujemy się z obszernej relacji, o zaistniałej sytuacji została powiadomiona policja, która ma zająć się sprawą i ustalić przyczyny zdarzenia. Wielkopolscy rolnicy nie kryją oburzenia zaistniałą sytuacją, określając ją jako karygodną. Podkreślają, że opisane fakty miały miejsce w bliskim sąsiedztwie ogniska ASF i w dobie realnego zagrożenia dla funkcjonowania wielu gospodarstw w regionie.

Jednocześnie Sekcja Trzody Chlewnej PZR krytykuje działania służb odpowiedzialnych za zwalczanie ASF w regionie i całym kraju.

Jak czytamy we wspomnianej relacji:

„Polska branża trzody chlewnej obecnie znajduje się w głębokim kryzysie spowodowanym wirusem ASF. Walczymy z nim już ponad 6 lat z marnym skutkiem, co chwilę dochodzą do nas informacje o wybuchu nowych ognisk ASF w gospodarstwach rolnych. Państwowe służby są nieporadne a ich działania chaotycznie i niezrozumiałe, czego przykład mieliśmy kilka dni temu, gdzie powiatowy lekarz weterynarii podjął decyzję o wybiciu czterech tysięcy!!! zdrowych świń znajdujących się w niedalekiej odległości od ogniska które nie wykazywały żadnych objawów zakażenia. Świnie oczywiście zostaną zutylizowane koszty tego przedsięwzięcia są liczone w milionach złotych które poniesie skarb państwa. Całą odpowiedzialność walki z wirusem ASF zrzuca się na rolników! Służby wymyślają coraz to nowsze zasady, niekiedy absurdalne jak konieczność posiadania siatek na oknach chlewni które się nie otwierają.”