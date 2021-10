Odporna, opiekuńcza, mleczna – Kępka o rasie puławskiej

Wojciech Kępka jest hodowcą świń rasy puławskiej z województwa pomorskiego. Jak podkreśla w rasie tej zadziwia go to, że jest bardzo bardzo opiekuńcza i bardzo mleczna.

– Hodowlą rasy puławskiej zajmuję się od 2017 roku. W styczniu tamtego roku przyjechały do mnie pierwsze loszki remontowe oraz knurek rozpłodowy. Od tamtego czasu prowadzę hodowlę tejże rasy – mówił Kępka. – Skłoniło mnie do tego to, że jest to rasa zachowawcza. Drugą kwestią są dodatkowe profity z tego, że hodowca decyduje się hodować taką rasę zachowawczą – dodał.

Jak informuje hodowca, obecnie jego stado liczy 44 lochy oraz 4 knurki rozpłodowe. Kępka nie planuje zwiększać pogłowia.

– Planuję pozostać na tym poziomie. Ewentualnie jakieś roszady, może troszeczkę mniej, żeby się pomieścić w budynkach, żeby nie było takich dużych migracji z budynku do budynku. Myślę, że zostanę przy tym poziomie, ewentualnie zmniejszę, ale góra o 5 loch – poinformował hodowca.

– Decydując się na chów rasy zachowawczej, rasy puławskiej, musiałem zmodernizować budynek. Modernizacja polegała na tym, że przestałem hodować na ściółce - zamiast ściółki są ruszta, i troszeczkę się obawiałem jak ta rasa sobie poradzi, ale na szczęście zaskoczyła mnie pozytywnie i nie mam z tym żadnych kłopotów. Jedynie knury oraz tuczniki utrzymywane są na ściółce, reszta stada jest utrzymywana w systemie rusztowym – podkreślił. – Zadziwia mnie w tej rasie również to, że jest bardzo mateczna, bardzo opiekuńcza i bardzo mleczna. Lochy mają bardzo dużo pokarmu i potrafią bardzo długo utrzymywać prosiaki przy sobie. Nie powoduje to nadmiernego wysuszenia loch – dodał.