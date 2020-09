Ognisko ASF blisko granic województwa świętokrzyskiego

Główny Inspektorat Weterynarii poinformował wczoraj wieczorem o potwierdzeniu dziewięćdziesiątego ogniska ASF w tym roku. Choroba pojawiła się na południowym krańcu Mazowsza, blisko granicy województwa świętokrzyskiego.

Dziewięćdziesiąte w tym roku ognisko ASF potwierdzono w stadzie liczącym 34 świnie zlokalizowanym w miejscowości Jaworska Wola w gminie Sienno (pow. lipski) na południowym krańcu województwa mazowieckiego. Miejsce wykrycia ogniska znajduje się w odległości zaledwie około 10 km od granicy powiatu ostrowieckiego należącego już administracyjnie do województwa świętokrzyskiego.

To pierwsze ognisko pomoru w tej części regionu. Co więcej, obszar ten nie jest przesadnie narażony na występowania ASF dzików. Wprawdzie obszar powiatu włączony jest do strefy czerwonej, jednak jak do tej pory w okolicy potwierdzono tylko jeden przypadek pomoru. Miało to miejsce na początku czerwca tego roku. W ostatnich miesiącach najbliższe przypadki ASF wystąpiły w okolicach Puław (ponad 40 km od ostatniego ogniska), zaś najbliższe stada świń w których potwierdzono ASF znajdują się okolicach Lubartowa, w odległości ponad 70 km od miejsca wystąpienia omawianego ogniska pomoru. Ustalenie drogi jaką pomór przedostał się do gospodarstwa nie będzie zatem oczywiste.

Od początku roku na obszarze Polski potwierdzono 90 ognisk ASF. W związku z ich likwidacją padło, lub zostało poddanych eutanazji blisko 56 tys. zwierząt.