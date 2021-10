Ognisko ASF świń w kolejnym województwie! Pomór w dużym zagłębiu trzodowym

Fatalne wieści płyną do nas z Głównego Inspektoratu Weterynarii: na terenie województwa świętokrzyskiego potwierdzono właśnie pierwsze ognisko ASF świń. Chorobę stwierdzono także w dużym zagłębiu trzodowym, jakim jest powiat leszczyński w Wielkopolsce.

Ognisko ASF potwierdzono w okolicach miejscowości Słupiec w gminie Łubnice, należącej do powiatu staszowskiego. Miejsce wystąpienie ogniska znajduje się w niewielkiej odległości od granic powiatu mieleckiego (woj. podkarpackie), w którym potwierdzono blisko połowę wszystkich tegorocznych ognisk ASF świń. Trudno się zatem oprzeć wrażeniu, że ostatnie ognisko w Świętokrzyskiem ma związek właśnie z wcześniejszymi ogniskami w powiecie mieleckim.

Jest to pierwsze jak do tej pory ognisko ASF na terenie województwa świętokrzyskiego. Wcześniej choroby nie potwierdzono tu ani u dzików, ani u świń domowych, przy czym część regionu już wcześniej włączona była do którejś ze stref, w związku z występowaniem choroby niedaleko granic województwa.

Świętokrzyskie jest jedenastym województwem naszego kraju w którym potwierdzono ASF świń. Wcześniej choroba wystąpiła w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim i małopolskim i łódzkim. ASF dzików potwierdzono ponadto w Pomorskiem i Zachodniopomorskiem.

GIW poinformował także o potwierdzeniu kolejnego ogniska ASF w Wielkopolsce. Pojawiło się ono w gminie Rydzyna w powiecie leszczyńskim. To o tyle negatywna wiadomość, że choroba kolejny raz uderzyła w duże zagłębie produkcji trzody chlewnej. Wprawdzie ognisko zlokalizowane jest w strefie czerwonej, co ma związek z występowaniem ASF w sąsiednim powiecie rawickim, jednak przypuszczalnie wpłynie ono na rozszerzenie zasięgu tejże strefy na kolejne gminy, co w przypadku regionu o dużej skali produkcji trzody może mieć dla rolników dramatyczne konsekwencje.

Od początku roku na obszarze Polski potwierdzono już rekordowe 113 ognisk ASF świń i ponad 2200 ognisk pomoru u dzików.