Ogromny deficyt wieprzowiny w Chinach. Będzie drogo

Wszystko wskazuje na to, że import w Chinach nadal pozostanie dość wyraźny w 2020 r., a doniesienia o problemach związanych z występowaniem ASF w Chinach, zaczną być jeszcze bardziej istotne w najbliższym roku – mówił dr Mariusz Dziwulski, analityk sektora rolno-spożywczego PKO Banku Polskiego podczas grudniowej konferencji Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego UPEMI.

W trakcie spotkania ekspert zwrócił uwagę, że znaczący spadek światowego pogłowia, wywołany zmianami w liczebności populacji świń w Chinach ma, oczywiście, przełożenie na to, jak kształtuje się zagraniczny handel mięsem. - Według danych Reuters, podanych za chińskim ministerstwem rolnictwa, we wrześniu 2019 r. pogłowie świń w Chinach zmniejszyło się o 41,1 proc. r/r, co stanowi ponad 1/5 światowego pogłowia tych zwierząt. Prognozy USDA mówią o zamknięciu 2019 r., z aż 66 proc. wzrostem importu wieprzowiny przez Chiny – wyjaśniał.

Cała sytuacja ma również swój oddźwięk w sytuacji rynkowej innych gatunków mięs. Obserwuje się silny import drobiu, z czego również korzysta Polska i kolejne zakłady, które są dopuszczane do eksportu na rynek Chiński. Inne kraje też nie pozostają bierne, jak np. Brazylia, która jest największym producentem drobiu na świecie.

Wszystko wskazuje na to, że importu w Chinach nadal pozostanie dość wyraźny w 2020 r. Doniesienia o problemach związanych z występowaniem ASF w Chinach, zaczną być jeszcze bardziej istotne w najbliższym roku.

- Pamiętajmy, że pogłowie, które w 2019 r. zostało zredukowane w ramach prewencyjnej walki z ASF, mimo wszystko w pewnym stopniu trafiało do dalszego obrotu w handlu na tamtejszym rynku. Aktualnie, prognozuje się, że przyszła produkcja zmniejszy się o ¼ w stosunku do 2019 r. Dlatego to, czego możemy oczekiwać, to fakt, że rok 2020 będzie nadal mocno deficytowy, jeśli chodzi o wieprzowinę mówił dr Mariusz Dziwulski.

Ekspert zauważył, że w ciągu ostatnich 5 lat mamy właściwie dwa znaczące okresy, jeśli chodzi o chińskie zakupy wieprzowiny na rynku europejskim. W 2016 r., kiedy to w Chinach wprowadzono wymogi środowiskowe w chowie trzody, co spowodowało znaczącą redukcję pogłowia. Tamta likwidacja nie była jednak tak duża, jak obecnie. Natomiast to pociągnęło za sobą wzrost zakupów na rynku unijnym i jednocześnie stało się impulsem do bardzo silnych wzrostów cen w 2016 r.

Dzisiaj, kraje Azji są odbiorcami ok. ¾ wolumenu eksportu wieprzowiny z UE. Dlatego też zmienność unijnego eksportu w ostatnich latach warunkowana jest zmianami popytu na rynku chińskim.

- Unijny eksport mięsa wieprzowego w 1-3q19 wzrósł o 20 proc. r/r, z czego do Chin aż o 52 proc. r/r. Prawdopodobnie wysoki popyt zagraniczny utrzyma się również w 2020. Szansę na dalszy wzrost eksportu wzmacnia sytuacja związana z występowaniem ASF w Wietnamie, Filipinach czy też w Korei Płd. KE prognozuje, że unijny eksport wieprzowiny w 2019 wzrośnie 20 proc. r/r, do rekordowych 3,2 mln t, a w 2020 o 14 proc. r/r do 3,7 mln t. We wrześniu wyeksportowano z UE do Chin blisko 140 tys. t mięsa wieprzowego i był to rekordowy poziom w ujęciu miesięcznym. Chiński import wieprzowiny w okresie styczeń -październik 2019 wzrósł aż o 50 proc. r/r do 1,5 mln t – podkreślał dr Dziwulski.

Rząd chiński podejmuje dzisiaj dosyć intensywne działania w zakresie niwelowania skutków ASF i odbudowy pogłowia. Założenia FAO wskazują, że w 2021 r. chińska hodowla świń powinna już się uporać z epidemią ASF. Natomiast ten scenariusz, patrząc na to, jak wyglądają realia rozprzestrzeniania się ASF, jest nadal mało prawdopodobny. Jak ocenił analityk - mamy prawo postawić dzisiaj tezę, że Chiny, przynajmniej w ciągu kilku lat, będą miały problem z niedoborem wieprzowiny.

Warto zwrócić też uwagę na to, że oprócz wzrostu eksportu wieprzowiny z UE do Chin nastąpił wyraźny wzrost, jeżeli chodzi o eksport ze strony USA czy Brazylii.

- Tamtejsza wieprzowina jest tańsza niż na rynku unijnym. Dlatego dzisiaj pozostaje pytanie: co będzie po tym okresie, gdy Chińczycy jednak uporają się z wirusem ASF? Branża mięsna może obudzić się w takiej rzeczywistości, że w Chinach zastaniemy dość mocno ulokowany biznes amerykański i brazylijski, a wieprzowinę unijną, ze względu na wysoką cenę, będzie dość trudno wyeksportować - podkreślał analityk.

Rosnące zapotrzebowanie Chin na wieprzowinę, było w ostatnich miesiącach głównym powodem wysokich wzrostów cen w UE, ale i w Polsce. Jednak jest jeszcze kolejny czynnik tych wzrostów, o którym mówi się mniej, mianowicie w 2019 r. obserwowaliśmy malejącą produkcję wieprzowiny w UE. Jeśli popatrzymy na głównych graczy na tym rynku, to unijne pogłowie świń w 2019 r zmalało, chociażby w Danii, w Niemczech i w Polsce, gdzie spadek liczebności był bardzo silny, aż o ok. 9 proc.

- Komisja Europejska prognozuje, że jeszcze w 2019 r. produkcja wzrośnie o 0,4 proc. w stosunku do 2018 r. Natomiast, jeśli popatrzymy sobie jak do tej pory wyglądają uboje świń, mianowicie w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. mamy 1 proc. spadek, to prawdopodobnie ta prognoza się nie zrealizuje i w całym 2019 r. będziemy obserwować niższą produkcję wieprzowiny. Prognozy KE, na 2020 r., mówią o blisko 1,5 proc. wzroście produkcji wieprzowiny, natomiast nawet jeśli zakładany poziom się zrealizuje, to nie będzie to wzrost, który mógłby odmienić rynek unijny, jeżeli chodzi o wieprzowinę. Zapotrzebowanie i wzrost eksportu będzie większy, niż przyrost produkcji tego gatunku mięsa – tłumaczył dr Dziwulski.

Na krajowym rynku, w dalszym łańcuchu produkcji mięsa, dość drogi surowiec, rosnące koszty produkcji spowodowały, że branża przetwórstwa mięsnego w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. odnotowała niższy wynik finansowy aż o 34% r/r. W dodatku ceny detaliczne mięsa wieprzowego rosną znacznie wolniej niż ceny skupu trzody.

Przeczytaj również>>>>

>>>>Rekordowe ceny wieprzowiny to Armagedon dla zakładów mięsnych