Ogromny spadek cen świń! Coraz gorsza sytuacja producentów

Ostatnie dni przyniosły gigantyczny spadek cen żywca wieprzowego.Tym samym sytuacja producentów tuczników staje się coraz trudniejsza

Duże spadki cen tuczników nie są niestety w ostatnich tygodniach nowością. Duże przeceny obserwujemy już od Wielkanocy. Jednak minionych siedem dni przyniosło szczególnie bolesne obniżki. Ceny zarówno żywca, jak i półtusz wieprzowych w wadze bitej ciepłej spadły w tym okresie przeciętnie o 50 groszy.

Ceny żywca wieprzowego kształtują się obecnie na średnim poziomie 4,72 zł netto za kilogram (wahają się w granicach 4,40 - 5,10 zł netto za kilogram), co oznacza, że w ciągu minionych siedmiu dni spadły one o 47 groszy. Podobny spadek dotknął półtusz skupowanych w wadze bitej ciepłej: obecnie średnia stawka za klasę E to 6,04 zł netto za kilogram, czyli o 52 grosze mniej niż tydzień temu. Stawki wahają się w granicach 5,85 - 6,50 zł netto za kilogram.

Obecnie nie ma wątpliwości że możemy mówić o kryzysie na rynku trzody chlewnej. Potwierdzeniem tej tezy jest fakt, że w ciągu miesiąca stawki za półtusze w klasie E spadły w niektórych skupach o 2 złote (średnio o 1,70 zł). Pytanie, czy załamanie rynku jest przejściowe, czy czeka nas dłuższy kryzys.

Spadające ceny skupu coraz bardziej dają się we znaki producentom trzody chlewnej. W najtrudniejszej sytuacji znajdują się rolnicy produkujący w cyklu otwartym: jeszcze niedawno na rynku obserwowaliśmy rekordowo wysokie ceny warchlaków. Jeszcze kilka tygodni temu znaleźć można było oferty sprzedaży duńskich warchlaków w cenie 500 zł za sztukę. Dziś ceny warchlaków nieco wprawdzie spadły, jednak rolnicy którzy zakupili zwierzęta kilka miesięcy temu znajdują się obecnie w niezwykle trudnej sytuacji.