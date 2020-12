Okiem Farmera: Dramat na rynku trzody chlewnej

W najnowszym wydaniu "Okiem Farmera" rozmawiamy o aktualnej sytuacji na rynku trzody chlewnej, oraz perspektywach ewentualnej poprawy opłacalności produkcji żywca wieprzowego.

Choć sytuacja na rynku trzody chlewnej już od kilku miesięcy nie wyglądała korzystnie, to ostatnie tygodnie przyniosły prawdziwe załamanie poziomu cen skupu tuczników. Spadły one do poziomu nie obserwowanego od pięciu lat, czyli od momentu poprzedniego dużego kryzysu na rynku. Czy są perspektywy na rychłą poprawę sytuacji? O tym rozmawiamy w najnowszym "Okiem Farmera".