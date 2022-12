W najnowszym "Okiem Farmera" podsumowujemy miniony rok w branży trzodziarskiej. W tym czasie działo się wiele, ale niestety niewiele z tych wydarzeń można zaliczyć do pozytywnych.

Ten rok był z pewnością jednym z najdziwniejszych w branży trzodziarskiej. Był on bowiem pełen kontrastów. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z rekordowo wysokimi cenami tuczników (które zbliżały się do 8 zł za kilogram żywca i do 10 zł za kilogram tucznika w wbc), z drugiej zaś, jak na lekarstwo było momentów, w których producenci wychodzili na swojej produkcji na plus.

W konsekwencji doprowadziło to do dużego spadku pogłowia, a liczba stad utrzymujących świnie zmalała o kilkadziesiąt procent! Dotknęło to nie tylko małe gospodarstwa, lecz także rolników prowadzących chów trzody na dużą skalę.

W najnowszym "Okiem Farmera" podsumowujemy także aktualną sytuację epizootyczną związaną z występowaniem ASF. Z jednej strony mamy tu sporo pozytywów, do których zaliczyć należy przede wszystkim niewielką liczbę ognisk ASF świń. Niestety wciąż nie widać perspektywy uwolnienia naszego kraju od ASF dzików.

