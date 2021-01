Okiem Farmera: Sądny czas dla producentów trzody

W najnowszym "Okiem Farmera" podsumowujemy wydarzenia minionego roku na rynku trzody. A jest o czym rozmawiać: minione 12 miesięcy było niezwykle dynamicznym i trudnym okresem dla producentów żywca wieprzowego.

Ostatnich dwanaście miesięcy obfitowało w wydarzenia istotne dla kondycji sektora produkcji trzody chlewnej w Polsce. Niestety, w większości były to wydarzenia negatywne. O ile początek roku przebiegał jeszcze po myśli producentów, to pandemia COVID-19 i ASF w Niemczech sprowadziły opłacalność produkcji do zera.

W najnowszym wydaniu "Okiem Farmera" podsumowujemy wydarzenia ostatniego roku, oraz mówimy o tym w jaki sposób wpłynęły one na rynek trzody.