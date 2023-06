Jak informuje portal Pigprogress.net, badania prowadzone na Filipinach wskazują na skuteczność i bezpieczeństwo wietnamskiej szczepionki firmy AVAC chroniącej świnie przed skutkami zakażenia wirusem ASF.

Według doniesień portalu badania przeprowadzono na populacji ponad 270 tys. świń na 226 fermach. Po 4 tygodniach od wykonania szczepień, blisko 95 proc. badanych świń wykazało odpowiedź immunologiczną względem wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Jak informuje dyrektor generalny firmy Avac, Nguyen Van Diep, szczepionki należy stosowań u zwierząt w wieku 8-10 tygodni, nie należy jednak szczepić zwierząt należących do stada podstawowego. Działanie szczepionki utrzymuje się przez 4 miesiące od jej aplikacji.

Szczepionka na ASF jest bezpieczna

Badania nad bezpieczeństwem szczepionki wykazały, że żadna z badanych świń podczas eksperymentu nie wykazała podwyższonej temperatury. Zarówno przed, jak i po szczepieniu żadne ze zwierząt nie uzyskało pozytywnego wyniku badań na obecność wirusa. Odpowiedź immunologiczna pojawiła się pomiędzy 14 a 21 dniem od aplikacji szczepionki.

O bezpieczeństwie preparatu świadczy fakt, że u żadnej z badanych świń nie potwierdzono oznak wydalania wirusa. Co istotne, nie doszło do przeniesienia wirusa szczepionkowego na świnie z grupy kontrolnej (niezaszczepione).

Czy szczepionka na ASF wejdzie do masowego użytku?

Otwartym pytaniem pozostaje to, czy władze Filipin zatwierdzą stosowani opracowanej w Wietnamie szczepionki. Pojawiają się jednak optymistyczne głosy mówiące o tym, że zastosowanie preparatu będzie możliwe nawet jeszcze w tym roku.

Raczej pewne jest niestety to, że pomimo wykazanej w badaniach skuteczności szczepionka nie zostanie dopuszczona do stosowania w krajach Unii Europejskiej. Władze UE sceptycznie podchodzą bowiem do tej kwestii. Fundamentalnym warunkiem dopuszczenia preparatu jest to, by miał on charakter różnicujący tzn. żeby możliwe było odróżnienie zwierząt zaszczepionych od potencjalnie zakażonych wirusem ASF.