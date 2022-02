OPZZ apeluje o dyscyplinarne zwolnienie Łowczego Krajowego i zmianę Prawa łowieckiego

Sławomir Izdebski wezwał Ministra Klimatu do natychmiastowego zwolnienia dyscyplinarnego szefa PZŁ, który w jego opinii gospodarkę łowiecką prowadzi jak prywatny folwark. OPZZ apeluje też o poparcie dla własnego projektu reformy Prawa łowieckiego.

Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej szef rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski wezwał rząd, opozycję i organizacje rolnicze do poparcia opracowanej przez jego związek reformy Prawa łowieckiego w Polsce i wdrożenia programu odbudowy pogłowia trzody. Jak stwierdził, projekt ustawy zyskał już aprobatę wielu polityków PiS.

Izdebski powiedział, że sytuacja na krajowym rynku trzody jest tragiczna, przez co cierpią i upadają gospodarstwa. Kuriozalnym błędem jest jednak wykorzystywanie ASF i jego skutków w politycznej walce przez opozycję, bo za rozprzestrzenienie się wirusa w naszym kraju odpowiedzialność ponosi przede wszystkim były minister rolnictwa Marek Sawicki. To on zakazał strzelania do dzików i wprowadził na wschodzie strefę buforową - argumentował przewodniczący OPZZ. Odpowiedzialność za katastrofę ponosi również w jego opinii PZŁ i wadliwe Prawo łowieckie.

– Jesteśmy jedynym chyba krajem na świcie z tak rozregulowana gospodarka łowiecką. Jedynym krajem, gdzie ta gospodarka nie przynosi wpływów do budżetu państwa – stwierdził Izdebski o PZŁ. – Nie możemy pozwolić, aby tak niewielka uprzywilejowana grupa zarządzała tak wielkim majątkiem, jak gospodarka łowiecka.

OPZZ, jak zapewnił szef związku, przygotowało projekt ustawy, który szybko uzdrowi zarówno gospodarkę łowiecką, jak i doprowadzi do odbudowy pogłowia trzody w kraju. – Ten projekt zyskał poparcie PiS i mam nadzieję, że poprze go też PSL – powiedział Sławomir Izdebski. – Reforma prawa łowieckiego to pierwszy i podstawowy krok, by myśleć o odbudowie produkcji trzody. Kolejnym jest pozbycie się z kraju ASF.

Według związkowca, działania Łowczego Krajowego, Pawła Lisiaka, "wołają o pomstę do nieba". – Jak można było pozwolić, by człowiek który przyszedł z nie wiadomo skąd, zarządzał gospodarką łowiecką myśląc wyłącznie własnych interesach i pogłębiał problemy. Czy nie ma siły, aby tego człowieka usunąć? – zapytuje Izdebski.

– Apeluję do polityków, a przede wszystkim do ministra Siarki, o natychmiastowe odwołanie tego pana (Łowczego Krajowego) ze stanowiska. Jestem głęboko przekonany i będę na to naciskał, by Paweł Piątkiewicz, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej, wręczył łowczemu jak najszybciej dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Tak rolników traktować nie wolno.

– Jak mówi prawo, zwierzyna w stanie wolnym należy do Skarbu Państwa i to państwo powinno mieć pełną pieczę nad gospodarka łowiecką – uważa Izdebski. – To nie może wyglądać tak jak obecnie, gdy Łowczy Krajowy traktuje gospodarkę łowiecką jak prywatny folwark, zatrudnia osoby niekompetentne.

Według szefa rolniczego OPZZ, jego projekt reformy Prawa łowieckiego gwarantuje pozbycie się ASF "nawet w ciągu roku", a co za tym idzie szybką odbudowę hodowli i produkcji trzody. Sławomir Izdebski zaapelował do opozycji i organizacji rolniczych o poparcie dla tego projektu.

Projekt ten mówiąc w skrócie, zakłada odebranie PZŁ "monopolu" na prowadzenie gospodarki łowieckiej i wprowadzenie "pluralizmu" w tej dziedzinie. O dzierżawie obwodów łowieckich decydować miałyby przetargi ograniczone, a dzierżawcami mogłyby być również inne niż PZŁ podmioty, również komercyjne. O możliwości polowania decydowałoby wykupienie licencji. Gospodarka łowiecka i koła łowieckie znalazłaby się całkowicie pod nadzorem resortu rolnictwa.