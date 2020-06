Osiem gmin uwolnionych z niebieskiej strefy ASF

W myśl ostatniej decyzji Komisji Europejskiej, osiem gmin województwa mazowieckiego i podlaskiego uwolniono z niebieskiej strefy ASF. Niestety, po ostatnim ognisku pomoru w okolicach Włodawy teren pięciu innych gmin włączono do obszaru zagrożenia.

Trwa stopniowe zdejmowanie stref niebieskich z obszarów, w których minionej wiosny i lata pojawiły się ogniska afrykańskiego pomoru świń. Już poprzednia decyzja KE uwolniła część gmin z obostrzeń wynikających z włączenia danych terenów do obszaru zagrożenia:

Wczorajsza decyzja Komisji zdejmuje obszar zagrożenia z kolejnych ośmiu gmin województwa podlaskiego i mazowieckiego. Mowa tu o gminach:

- Latowicz, Dobre, Stanisławów w powiecie mińskim,

- Orla i Boćki w powiecie bielskim

- Kleszczele, oraz część gminy Dubicze Cerkiewne w powiecie hajnowskim

- Milejczyce w powiecie siemiatyckim

Niestety są i złe wieści: w wyniku trzeciego w tym roku ogniska ASF, które wystąpiło na początku czerwca w okolicach Włodawy, do strefy niebieskiej włączono obszar gmin powiatu włodawskiego (Hanna, Wyryki, Urszulin, część gminy Hańsk i Włodawa), oraz obszar miasta Włodawa.

Zmienił się nieco również zasięg strefy czerwonej. Po wystąpieniu pierwszego przypadku ASF w województwie pomorskim, do obszaru objętego ograniczeniami włączono teren gminy Stegna i Sztutowo w powiecie nowodworskim. Z kolei niedawny przypadek ASF, który potwierdzono tuż przy granicy województwa świętokrzyskiego sprawił, że do strefy czerwonej włączono część gmin powiatu radomskiego (cały obszar gminy Iłża), oraz świętokrzyskiego (część gminy Brody i Mirzec). Pozostała część dwóch ostatnich gmin włączona została do obszaru ochronnego.

Minimalnie zwiększył się również obszar strefy czerwonej w województwie lubuskim: włączono do niej niewielki fragment gminy Zbąszynek należącej administracyjnie do powiatu świebodzińskiego.