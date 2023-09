Ostatni moment na składanie wniosków o pomoc dla producentów trzody

Wnioski o wsparcie można składać do piątku Fot. Adobe Stock

Hodowcy trzody chlewnej, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z aktualnymi ograniczeniami na rynku rolnym, mogą się ubiegać o pomoc finansową jeszcze tylko do 15 września 2023 r. Dotychczas do placówek Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło ponad 21 tys. wniosków o to wsparcie.

O dofinansowanie może się starać producent rolny zagrożony utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi wojną na Ukrainie. Kto może wnioskować o wsparcie dla producentów prosiąt? Prowadzona przez niego działalność musi mieć status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a on sam powinien posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Oprócz tego niezbędnym do spełnienia warunkiem jest prowadzenie w dniu 15 marca 2023 r. gospodarstwa, w którym były utrzymywane świnie, i zarejestrowanie w ARiMR zwierząt tego gatunku urodzonych między 15 marca a 15 sierpnia 2023 r. Czytaj więcej Odchów prosiąt. Okresy krytyczne między urodzeniem a odsadzeniem Ile wyniesie wsparcie dla producentów prosiąt? Stawka wsparcia wynosi 100 zł do każdego urodzonego w wyznaczonym przedziale czasowym prosięcia, które zostało do 31 sierpnia 2023 r. oznakowane i zgłoszone do bazy IRZ. W ramach tego programu pomocy jeden producent rolny będzie mógł otrzymać maksymalnie 500 tys. zł. Gdzie składać wnioski? Nabór trwa do 15 września 2023 r. Niezależnie od tego czy wnioski będą składane bezpośrednio w placówce, czy wysyłane drogą pocztową, znaczenie ma data wpływu dokumentów do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Do tej pory zarejestrowano ponad 21 tys. wniosków – najwięcej w województwach wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i łódzkim. Czytaj więcej Ceny warchlaków - stabilizacja okraszona podwyżkami

