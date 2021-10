Ożywienie w cennikach za warchlaki, ale tylko importowane

W cennikach za warchlaki krajowe i importowane widać w tym tygodniu rozbieżność. Krajowi producenci utrzymują ceny z poprzedniego tygodnia, zaś importerzy warchlaków z Danii w większości zdecydowali się na podniesienie stawek.

Wczorajsze utrzymanie stawek na duńskiej giełdzie przełożyło się na cenniki za warchlaki krajowe. Niemal wszystkie ankietowane punkty sprzedaży utrzymały ceny z poprzedniego tygodnia. Jednak w cennikach za warchlaki importowane z Danii widać ożywienie. Większość punktów sprzedaży podniosła ceny od 5 do 20 zł/szt. netto.

Nastroje na rynku warchlaków

Nastroje na rynku warchlaków są w tym tygodniu bardzo zróżnicowane.

Jak podkreśla jeden z naszych rozmówców, ceny za warchlaki mogą utrzymać się na obecnym poziomie lub spaść o 10-20 zł/szt. jeśli sytuacja na rynku tuczników nie ulegnie poprawie.

Z kolei w opinii innego, ceny raczej nie będą spadać, ponieważ nie ma już z czego ciąć. Jak zazna, ceny warchlaków akceptowane przez kupców to ok. 20 proc. ceny sprzedaży tucznika. W jego opinii możliwa jest stabilizacja cen lub ich odbicie, jeśli na rynku tuczników pojawi się ożywienie.

Inną perspektywę w trendach cenowych widzi zaś Remigiusz Bilski, kierownik regionalny ds. sprzedaży z PH Konrad.

– Ceny warchlaków są teoretycznie są bez zmian, jednak w praktyce zaczęły iść w górę. Spodziewaliśmy się tego nieco później, około 10 listopada, ponieważ wielu hodowców w nieskończoność z pustymi budynkami nie może stać, więc szykowali się na pierwszą połowię listopada, żeby nie mieć sprzedaży w styczniu tylko na połowę lutego. Duńczycy wyczuli wzrost zainteresowania warchlakami i myślę, że w najbliższy czwartek mogą podnieść cenę o 4-6 euro. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal jest to cena historycznie niska. Na rynku tuczników bez zmian. Nie ma obniżek, ale koszty produkcji wciąż rosną. Pojawiło się jednak światełko w tunelu w postaci zdjęcia czerwonej strefy z Piotrkowa Trybunalskiego i producenci, którzy wstawili warchlaki w lipcu, gdy byli w strefie czerwonej, będą mogli nieco odetchnąć. Nie będzie to jakiś wielki zysk, ale może być ucieczką spod topora dla ludzi z tego regionu – mówi Bilski. – Zobaczymy jak długo potrwa wzrost zainteresowania warchlakami, ponieważ Duńczycy mogą te ceny wywindować i już w grudniu możemy płacić za warchlaka 250 zł, co ponownie pogorszy nastroje na rynku. Wszyscy eksperci mówią, że duże ożywienie na rynku tucznika może się pojawić w marcu, czyli przy sprzedaży grudniowych wstawień. Do tego w grudniu zaczyna rosnąć zainteresowanie wstawieniami we Włoszech i Hiszpanii, co spowoduje kumulację umożliwiającą Duńczykom podnoszenie cen. Jednak jak będzie naprawdę to dopiero życie zweryfikuje – dodaje.

Po ile warchlaki krajowe (22.10.2021)?

Zdecydowana większość krajowych punktów sprzedaży zdecydowała się na utrzymanie cen warchlaków na poziomie z zeszłego tygodnia.

Zgodnie z wynikami naszej cotygodniowej sondy, aktualne stawki za warchlaki z krajowej produkcji ważące 20 kg wynoszą średnio 107 zł/szt. netto. Ceny maksymalne osiągają 120 zł/szt. netto, zaś minimalnie 100 zł/szt. netto.

W przypadku warchlaków w masie 30 kg ceny wynoszą średnio 151 zł/szt. netto. Mieszczą się w zakresie 110 - 200 zł/szt. netto.

ceny warchlaków krajowych z dn. 22.10.2021

Ceny warchlaków importowanych (22.10.2021)?

Z kolei w przypadku warchlaków importowanych z Danii korekt na minus nie wprowadzono, a ponad połowa ankietowanych punktów sprzedaży postanowiła podnieść stawki.

Zgodnie z wynikami cotygodniowej sondy ceny za warchlaki importowane z Danii wynoszą średnio 111 zł/szt. netto, tj. o 9 zł/szt. netto więcej niż przed tygodniem, i wahają się w zakresie od 76 do 135 zł/szt. netto. Podane ceny dotyczą warchlaków w masie 30 kg.

ceny warchlaków importowanych z dn. 22.10.2021