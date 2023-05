Pomysł ograniczenia wymogów bioasekuracji w stadach świń produkujących żywiec na własne potrzeby znalazł duży odzew wśród przedstawicieli branży rolniczej. Już wiele tygodni temu OZZLW chcąc zabrać głos w przedmiotowej sprawie podjął się gruntownej analizy omawianego zagadnienia. Niestety ich uwagi nie zostały uwzględnione przez resort:

Przeprowadziliśmy szereg rozmów, zarówno z lekarzami wolnej praktyki opiekującymi się stadami świń, jak i urzędowymi lekarzami weterynarii zajmującymi się na co dzień kontrolami bioasekuracji gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną. Zebrane przez nas dane oraz opinie praktyków pozwoliły na wypracowanie stanowiska zawierającego szereg propozycji warunków (klauzul) niezbędnych do uzyskania możliwości odstąpienia od części wymagań bioasekuracji. Sporządzony dokument został przekazany stronie rządowej w ramach konsultacji publicznych. Do dnia dzisiejszego nie stwierdziliśmy opublikowania uzgodnień międzyresortowych oraz raportu z przeprowadzonych konsultacji ze stroną społeczną. Zarówno nasza opinia, jak i wypracowane stanowiska pozostałych zainteresowanych organizacji nie zostały udostępnione na łamach RCL – czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji.