Padły dzik leżał przy drodze trzy dni

Dopiero, gdy rolnicy zablokowali drogę, odpowiedzialne służby sprzątnęły padłe zwierzę, które mogło być nosicielem ASF.

W mediach społecznościowych głośno o rolniczej blokadzie drogi pod Śremem w Wielkopolsce. Akcja to efekt opieszałości służb, które dopiero po takiej drastycznej interwencji zareagowały właściwie.

Padły dzik leżał przy drodze w Nochowie, w gminie Śrem, w woj. wielkopolskim, od piątku. Jak się okazało, służby weterynaryjne o fakcie wiedziały. Z padłej sztuki pobrano próby do badań pod kątem ASF. Truchła jednak nie zabezpieczono i nie uprzątnięto.

Zbulwersowani rolnicy poprosili o wsparcie działaczy AGROunii, którzy zorganizowali na miejscu blokadę drogi. Jak dowiadujemy się z relacji w mediach społecznościowych, dopiero po 5 godzinach przysłano na miejsce samochód, który miał zabrać padlinę. Rolnicy jednak na ten środek transportu zgody nie wyrazili, bo w świetle przepisów sanitarnych, auto nie spełniało wymogów. Trzeba było kolejnej 1,5 godziny, by padlinę załadowano do właściwego wozu i zabrano do utylizacji.

Gwoli ścisłości dodać należy, że w świetle obowiązujących przepisów, służby weterynaryjne zrobiły co do nich należy. Sprzątnięcie i utylizacja zwłok należy do zarządcy drogi, a padły dzik leżał przy drodze wojewódzkiej.