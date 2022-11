Koszty prowadzenia zakładów mięsnych znacząco wzrosły. Chodzi tu głównie o ceny energii elektrycznej, gazu, opakowań, transportu, koszty kredytów, czy utrzymania kadry pracowniczej. W wielu zakładach mięsnych sytuacja wraz z początkiem nowego roku może okazać się tragiczna - komentował podczas NWwR Tomasz Parzybut prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP.

Sytuacja ekonomiczna w zakładach mięsnych jest bardzo poważna. Tomasz Parzybut prezes Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP podkreślał w trakcie debaty, podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie jak skrajnie wzrosły koszty funkcjonowania zakładów mięsnych.

Przytoczył tu jedną z historii, która jest obecnie bliska osobom prowadzącym zakłady mięsne.

- W zeszłym miesiącu skontaktował się ze mną jeden z właścicieli zakładu mięsnego z woj. łódzkiego, który przyznał, że dotychczas za energię elektryczną płacił miesięcznie ok. 50 tys. zł. Teraz otrzymał propozycję podpisania nowej umowy od 2023 r., i ona opiewa już na sumę, przy średnim zużyciu energii, na 350 tys. zł, czyli to jest wzrost siedmiokrotny. Miałem okazję z panem premierem Henrykiem Kowalczykiem rozmawiać o tym, co dalej? Bo dla większości zakładów taki wzrost cenowy oznaczałby po prostu bankructwo. Pan premier wspomniał, że maksymalny wzrost kosztów wyniesie 60 proc. Tylko drodzy państwo, w jakich my czasach żyjemy, żebyśmy cieszyli się ze wzrostów cenowych o 60 proc. To wciąż jest bardzo dużo. Pomijam też fakt, że mamy wzrost cen gazu, opakowań, transportu czy choćby kadry pracowniczej. Sytuacja w zagłębiu trzodziarskim w Wielkopolsce jest przerażająca i to zarówno dla zakładów jak i dla hodowców - zaznaczył Tomasz Parzybut podczas debaty w trakcie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.