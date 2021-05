Pasze pełnoporcjowe droższe nawet o 30 proc. niż rok temu

Jak informuje nas dr Jolanta Gdala z Trouw Nutrition Polska, aktualne ceny mieszanek pełnoporcjowych dla trzody chlewnej są nawet o 30 proc. wyższe niż przed rokiem. To w głównej mierze efekt drogich zbóż i śruty sojowej.

W przypadku tak wysokich cen mieszanek paszowych kluczowa jest optymalizacja żywienia i dążenie do jak najlepszego wykorzystania paszy przez zwierzęta.

Ostatnie miesiące to czas w którym utrzymują się rekordowo wysokie ceny zbóż paszowych, śrut poekstrakcyjnych, ale także innych komponentów pasz. W konsekwencji koszt żywienia zwierząt pochłania większą część (o ile nie całość) przychodu wygenerowanego na sprzedaży tucznika. Zdaniem dr Jolanty Gdali z firmy Trouw Nutrition Polska, w porównaniu z ubiegłym rokiem wzrost kosztów żywienia jest bardzo duży:

- Trudno mi dokładnie powiedzieć o ile wzrosły ceny mieszanek pełnoporcjowych, gdyż z tego rodzaju pasz nasza firma posiada w ofercie wyłącznie prestartery. W ich przypadku obserwowany wzrost kosztów, w zależności od produktu, wyniósł od 12 do 16% w skali roku. W przypadku pasz pełnoporcjowych, opierając się na informacji od naszych partnerów jest to wzrost sięgający nawet do 30%. Oczywiście wzrost procentowy jest uzależniony od wartości danej paszy, gdzie przy niżej wartości produktu wzrost procentowy jest zdecydowanie mniejszy – informuje nas specjalistka.

Jej zdaniem wzrost cen żywienia wiąże się przede wszystkim z wysokimi cenami zbóż i śruty sojowej, dochodzą do tego jednak także inne czynniki:

- Wzrost cen śruty sojowej i innych źródeł białka oraz zbóż w ogromnej mierze wpłynął na wyższe koszty żywienia zwierząt, ponieważ surowce te stanowią ponad 90% dawki pokarmowej dla trzody chlewnej. Dodatkowo, wraz ze wzrostem cen komponentów białkowych, nastąpił wzrost cen dodatków paszowych, takich jak: aminokwasy, witaminy, fosforany paszowe, zakwaszacze. Ostatnio obserwujemy także bardzo wysokie ceny oleju sojowego, który powszechnie stosowany jest jako źródło energii w paszy dla świń – tłumaczy nasza rozmówczyni.

Jak zatem w warunkach tak wysokich cen paszy opłacalnie produkować tuczniki?

- Koszty żywienia mogą stanowić nawet ok. 70% kosztów produkcji żywca wieprzowego. Dlatego nie można sobie pozwolić na „marnowanie” paszy. Często hodowcy chcąc obniżyć koszty żywienia sięgają po tanie rozwiązania żywieniowe. Nie jest to racjonalne działanie, bo w rzeczywistości koszty żywienia mogą być wyższe z powodu wzrostu zużycia paszy na 1 kg przyrostu oraz wydłużonego czasu tuczu. W obecnej sytuacji właściwym rozwiązaniem jest precyzyjne żywienie zwierząt, umożliwiające maksymalne wykorzystanie składników pokarmowych paszy. Regularna kontrola poziomu składników odżywczych w surowcach paszowych oraz właściwy dobór premiksów wnoszących nie tylko odpowiednie ilości aminokwasów, ale także zapewniające ich właściwe proporcje w paszy, pozwalają na zbilansowanie wysoko przyswajalnej dawki pokarmowej. Prawidłowo zbilansowana pasza o wysokiej strawności składników pokarmowych to niższe zużycie paszy na 1 kg przyrostu oraz skrócenie czasu tuczu, czyli także czasu żywienia tuczników – tłumaczy dr Jolanta Gdala.