Na rynku tuczników obserwujemy delikatne ożywienie. Podwyżki cen nie są jednak na tyle duże by znacząco zmienić położenie producentów.

W porównaniu z ubiegłym tygodniem ceny tuczników w krajowych skupach delikatnie wzrosły. Podwyżki wynoszą zazwyczaj około 10 groszy, średnie ceny wzrosły zaś o 5 groszy (wbc) i 9 groszy (żywiec).

Ceny żywca osiągnęły psychologiczną granicę 7,00 zł netto za kilogram. Stawki wahają się w granicach 6,80 - 7,50 zł. Ceny tuczników w klasie E (wg. wbc) wynoszą obecnie 6,84 zł netto za kilogram stawki zaś wahają się w granicach 8,10 - 9,00 zł netto za kilogram. Warto dodać, że w obu przypadkach ceny skupu są najwyższe w ponad 10 letniej historii naszych notowań.

Niestety nie wszyscy producenci mimo tak wysokich cen mogą cieszyć się zadowalającym zyskiem. O ile producenci tucznika w cyklu zamkniętym znajdują się zazwyczaj "nad kreską" nie zawsze da się to powiedzieć o rolnikach prowadzących cykl otwarty.

Na horyzoncie rysują się jednak delikatne perspektywy poprawy sytuacji. Z jednej strony żniwa są okresem w którym rolnicy mogą zaopatrzyć się w stosunkowo tanie zboża paszowe. Pojawiają się też pozytywne sygnały z rynku - jak czytamy w najnowszym komentarzu Aleksandra Dargiewicza z KZP-PTCh "Polpig" na wiodących europejskich rynkach pojawiły się oznaki ożywienia:

"W krajach unijnych pojawiły się kolejne pozytywne sygnały rynkowe. Uczestnicy rynku przewidują poprawę sytuacji rynkowej w II połowie 2022 r. na skutek spadku pogłowia świń, niskiej podaży żywca wieprzowego, spadków cen pasz i utrzymania konsumpcji na stabilnym poziomie" - czytamy w analizie prezesa "Polpigu".

jak dodaje, z powodu upałów coraz mniej tuczników trafia do rzeźni. W Hiszpanii waga rzeźna spadła o 2,5 kg w stosunku do roku ubiegłego, a cena skupu wzrosła o kolejny 1 eurocent. Podobnie Francja podniosła ceny skupu o 1 eurocent. Dania zwiększa wysyłki wieprzowiny do Azji, co tłumaczy wzrost ceny o 3 eurocenty.

"W Niemczech na małej giełdzie zanotowano kolejną z rzędu podwyżkę cen skupu o 5 eurocenty, a rzeźnie odchodzą od rozliczeń według własnych cenników na rzecz ceny VEZG. Na rynku pojawiły się optymistyczne nastroje i nadzieja na wzrosty cen w kolejnych tygodniach, choć w dniu 3 sierpnia 2022 r. w notowaniach VEZG cena skupu tuczników została utrzymana na poziomie 1,85 €/kg (wbc)" - czytamy w analizie Dargiewicza.