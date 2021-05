Perspektywa wzrostu cen świń skupu, to dziś za mało

Branża gastronomii doczekała się odmrożenia. Wraz z nadchodzącym latem, wyciszeniem pandemii Covid-19 wszyscy liczą, że zapotrzebowanie na wieprzowinę wzrośnie. Zarówno z powodu ożywienia turystyki, sektora eventów, powrotu działalności restauracji, ale i zwiększonych zakupów konsumenckich. Czy tak rzeczywiście jest? POLPIG podkreśla, że póki co pogoda rozczarowuje, a sezon grillowy jeszcze się nie rozkręcił na dobre.

Wydaje się, że powinno być dobrze. Pandemia powoli się rozmywa, społeczeństwo jest bardziej optymistyczne rusza gastronomia, a za chwilę turystyka. Jednym zdaniem zapotrzebowanie na mięso, wieprzowinę powinno wzrosnąć, a w ślad za tym jego ceny.

Grypa ptaków zbuduje ceny trzody chlewnej?

Pojawia się też jeszcze jeden aspekt, mianowicie utrata znacznej produkcji drobiu i dostępności tego gatunku mięsa w wyniku licznych ognisk wirusa grypy ptaków. Majowe szacunki strat Krajowej Rady Drobiarstwa mówią o skali wynoszącej 1/3 konsumowanego mięsa kurzego w Polsce, do tego dochodzą jeszcze pozostałe gatunki drobiu jak kaczki, gęsi i indyki, których stada również zostały zdziesiątkowane. Deficyt mięsa jak i odbudowa zlikwidowanych stad może potrwać nawet do 12 miesięcy, co będzie nie bez znaczenia dla utrzymania krajowej produkcji drobiu. Mniejsze zaopatrzenie w mięso drobiowe, i chociażby jego rosnąca cena może powodować zwrócenie się konsumentów w kierunku wieprzowiny.

Sezon grillowy rozczarowuje?

Jednak Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców -Producentów Trzody Chlewnej POLPIG wskazuje, że na rynku niemieckim wzrost cen skupu został zatrzymany. Dodatkowo póki co pogoda rozczarowuje i w kraju sezon grillowy nie nabrał rozpędu, poza tym handel nie zagospodarował wcześniejszych zapasów karkówki.

- Zarówno krótszy tydzień ubojowy jak i mniejszy popyt ze strony handlu miał zasadniczy wpływ na notowania VEZG, w których utrzymano cenę na poziomie 1,54 €/kg (wbc). Na rynku krajowym, po ostatnich wzrostach cen skupu, różnica w stosunku do ceny niemieckiej wyniosła 6 eurocentów. Przy kursie euro do złotego 4,49 krajowe skupy płaciły dodatkowo 27 zł/ kg. Nic dziwnego, że niektórzy importerzy zaczęli się rozglądać za wieprzowiną od naszych zachodnich sąsiadów. Ponadto pogoda rozczarowuje, a sezon grillowy czeka na prawdziwe rozpoczęcie. Nagromadzone zapasy karkówki nie zostały zagospodarowane zgodnie z oczekiwaniami handlu. Jeżeli dodamy do tego jeszcze krótszy tydzień ubojowy ze względu na święto Boże Ciało w dniu 3/06/2021, to możemy spodziewać się presji cenowej ze strony przetwórstwa. W notowaniach krajowych średnia cena skupu tuczników w wadze żywej wyniosła 5,20 zł/kg (-0,05 t/t). W kl. E średnio płacono 7,00 zł/kg (-0,05 t/t). Wzrost cen pasz pełnoporcjowych w ostatnim okresie powoduje znaczne ograniczenie opłacalności produkcji - czytamy w ocenie Aleksandra Dargiewicza.

Trudno odrabiać straty w produkcji trzody chlewnej

Mimo początkowo dobrych perspektyw do wzrostu cen skupu na początku maja, nie były na tyle zadowalające, by można było mówić o opłacalnej produkcji i odrabianiu strat. A wszystko za sprawą rekordowo wysokich cen zbóż i pasz. Trzeba przyznać, że w rozmowach z redakcją rolnicy zajmujący się chowem świń narzekają na bardzo wysokie ceny mieszanek paszowych, poważnie zastanawiają się nad kontynuowaniem chowu świń, a co więcej dalszego utrzymania stad loch, które są pracochłonne, a w obecnym trudnym otoczeniu rynkowym, przy wysokich nakładach pracy i słabym wyniku finansowy nie zachęcają do kontynuowania tej trudnej gałęzi hodowli. Tym bardziej, gdy wykonana praca nie pozwala na domknięcie rachunku ekonomicznego gospodarstwa.