Perspektywy dla rynku tuczników - trudno o optymizm

Ostatnie tygodnie przyniosły duży spadek cen żywca wieprzowego. Zdaniem Aleksandra Dargiewicza, prezesa zarządu KZP-PTCh "POLPIG" sytuacja na rynku pozostaje trudna, i jakiekolwiek podwyżki cen są obecnie mocno niepewne.

Ostatnie tygodnie to czas dużego spadku cen żywca wieprzowego. Od połowy czerwca ceny świń spadły w naszym kraju nawet o 70-80 groszy. Zdaniem Aleksandra Dargiewicza, prezesa zarządu KZP-PTCh "POLPIG", w dużej mierze odpowiada za to sytuacja na rynku chińskim:

- Według moich obserwacji ostatnie obniżki cen, to przede wszystkim efekt korekt cen wieprzowiny na rynku chińskim. Sprawia to, że kraje UE posiadające zezwolenia eksportowe na ten rynek (np. Hiszpania, Dania, Holandia czy Francja) mają ograniczone możliwości sprzedaży – eksport staje się po prostu coraz mniej opłacalny. W związku z tym nadpodaż wieprzowiny wywołana zablokowaniem sprzedaży z rynku niemieckiego została dodatkowo spotęgowana - tłumaczy Dargiewicz.

Eksport wieprzowiny do Chin odbuduje się?

Czy są jakieś perspektywy na poprawę opłacalności eksportu wieprzowiny do Państwa Środka?

- Docierają do nas wprawdzie sygnały o tym że we wrześniu i październiku sprzedaż wieprzowiny na rynek chiński może ponownie wzrosnąć, jednak zbiegnie się to w czasie z okresem sezonowych spadków cen w Europie. Może to zniwelować wzrost cen spowodowany zwiększonym popytem na wieprzowinę ze strony Chin - tłumaczy prezes "POLPIG"-u.

ASF rozdaje karty

Jego zdaniem sytuację dodatkowo komplikują ogniska ASF uderzające w największe polskie zagłębia produkcji trzody chlewnej:

- W momencie gdy ASF dociera do zagłębia produkcji żywca wieprzowego (tak jak to miało miejsce w przypadku powiatu żuromińskiego, czy w okolicach powiatu piotrkowskiego) producenci dążą do tego, by jak najszybciej sprzedać żywiec, gdyż znają trudności związane ze sprzedażą wieprzowiny ze stref ASF. Rzutuje to na bieżącą cenę rynkową która spada. Z drugiej strony po tym okresie cena tuczników powinna odbić się od dna, gdyż ze względu na ograniczenie produkcji spadnie podaż wieprzowiny na rynku - tłumaczy nasz rozmówca.