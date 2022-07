Główny Inspektorat Weterynarii potwierdził piąte ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF). To już trzecie ognisko u świń w tym roku zlokalizowane w południowej Wielkopolsce, w skali kraju piąte.

Na początku czerwca informowaliśmy o dwóch ogniskach ASF w woj. wielkopolskim, w powiecie leszczyńskim i kościańskim. Teraz potwierdzono kolejne i jest to już 5 ognisko ASF u świń w Polsce w 2022 r.

Jak informuje GLW - Ognisko ASF nr 2022/5 wyznaczono 29 czerwca 2022 r. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 105 świń (13 loch, 29 prosiąt, 16 warchlaków, 47 tuczników), położonym w miejscowości Karmin, w gminie Śmigiel, powiat kościański, województwo wielkopolskie, tj. na obszarze objętym ograniczeniami III wymienionym w załączniku do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (RWK) 2021/605.

W gospodarstwie, w którym wykryto ognisko ASF, Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie środki związane z likwidacją choroby, zgodnie z procedurami oraz rozporządzeniem Delegowanym Komisji (UE) 2020/687, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, wyznaczanie obszarów zapowietrzonego i zagrożonego.

Zeszły rok, był tragiczny pod względem ilości ognisk ASF w stadach świń, potwierdzono 124 ogniska. Najwięcej, w historii zwalczania choroby w Polsce.

Tymczasem pamiętajmy, że to dopiero początek sezonu ASF. Historycznie najwięcej ognisk choroby potwierdzano od końca lipca do początku września. Wiele zatem wskazuje, że prawdziwy „sezon ASF”, wraz ze wszystkimi jego konsekwencjami dopiero przed nami. Warto być czujnym i mieć się na baczności w całym sezonie żniwnym, by przypadkiem nie zawlec choroby ze środowiska, często z pola do gospodarstwa. Choroba w populacji dzików nadal trzyma się mocno i to w najbliższych latach raczej się nie zmieni.