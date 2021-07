Pierwsze ognisko ASF w województwie małopolskim!

Według doniesień Radia Kraków na obszarze powiatu tarnowskiego potwierdzono ognisko ASF w niedużym stadzie świń. To pierwsze ognisko choroby w tym regionie.

Ognisko potwierdzone zostało w miejscowości Skrzyszów (pow. tarnowski) w stadzie świń liczącym 50 zwierząt. W chwili obecnej trwa likwidacja ogniska.

Według ustaleń Radia Kraków, w promieniu 1 km od wystąpienia ogniska (czyli na obszarze na którym Powiatowy Lekarz Weterynarii może zarządzić ubój prewencyjny zwierząt) znajdują się obecnie trzy inne stada świń. Nie znamy jednak ich wielkości. W promieniu 10 kilometrów (czyli na terenie na którym wyznaczony zostanie obszar zagrożony) funkcjonuje około 600 gospodarstw utrzymujących łącznie około 2 tys. świń. Jak informuje Radio Kraków, powołując się na słowa Powiatowego Lekarza Weterynarii, w regionie dominują niewielkie stada trzody chlewnej.

Pierwsze ognisko ASF w Małopolskiem

To pierwsze jak do tej pory ognisko ASF na terenie województwa małopolskiego. Dotychczas w tym regionie nie stwierdzono ani ognisk ASF u dzików, ani ognisk u trzody chlewnej. Żadna część regionu nie została także włączona do którejkolwiek ze stref bioasekuracji. Warto nadmienić jednak, że tuż za granicą województwa rozpoczyna się obszar objęty ograniczeniami kat I. Najbliższe przypadki ASF potwierdzono na początku czerwca w odległej o około 35 km. gminie Przecław w powiecie mieleckim (podkarpackie).

Wciąż czekamy na potwierdzenie lub wykluczenie podejrzenia ogniska ASF w powiecie żuromińskim, o którym pisaliśmy rano. O wyniku badań prowadzonych w Państwowym Inspektoracie Weterynarii w Puławach poinformujemy Państwa najszybciej jak to tylko będzie możliwe.