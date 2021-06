PKO BP: Ceny tuczników mogą być o 20 proc. wyższe niż rok temu

Jak wynika z analizy specjalistów banku PKO BP, w drugiej połowie roku ceny skupu tuczników mogą być o 17 – 21 proc. wyższe niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Jak czytamy w komentarzu analityków banku PKO BP, według danych Eurostatu uboje trzody chlewnej w Unii Europejskiej w pierwszym kwartale roku wzrosły o 3,9 proc. w ujęciu rocznym, co było wynikiem wciąż dodatniej dynamiki pogłowia świń na rynku UE na koniec 2020 roku. Możliwe są jednak korekty produkcji w połowie roku wskutek utrzymujących się (mimo podwyżek cen trzody od początku roku ) niskiej opłacalności chowu.

Duży wzrost eksportu

Według danych Komisji Europejskiej unijny eksport mięsa wieprzowego (bez Wielkiej Brytanii) wzrósł w pierwszym kwartale roku o 29,7 proc. w ujęciu rocznym. Od początku roku utrzymywało się wysokie tempo sprzedaży wieprzowiny do Chin, mimo znaczącej odbudowy pogłowia świń w tym kraju. Za jej zwiększenie odpowiadał wyższy eksport z Hiszpanii do Państwa Środka, w warunkach zmniejszonych wysyłek z Niemiec (efekt ASF). UE skorzystała na zmniejszonych dostawach wieprzowiny z USA DO Chin (-29 proc. w ujęciu rocznym). Czynnikiem sprzyjającym był też niższy poziom cen wieprzowiny unijnej – relacja cen trzody w UE do cen w Chinach w pierwszym kwartale 2021 roku kształtowała się na rekordowo niskim poziomie. Spadek chińskiego importu mięsa ogółem w maju o 3,3 proc. w ujęciu rocznym, oraz wzrosty cen w UE wskazują jednak na możliwość wyhamowania sprzedaży unijnej wieprzowiny w drugim kwartale roku. Spadki prawdopodobnie będziemy obserwować też w kolejnych kwartałach.

Tuczniki droższe niż przed rokiem?

Jak informują analitycy banku PKO BP skończył się okres ujemnej dynamiki cen trzody chlewnej – w maju przeciętna cena skupu była wyższa o 1,3 proc. w ujęciu rocznym, wobec -13,1 proc. w kwietniu. Mimo podwyżek cen opłacalność chowu świń jest wciąż stosunkowo niska z uwagi na silne wzrosty cen pasz – drożejące zboża i surowce oleiste.

Analitycy przewidują, że przeciętna cena skupu trzody chlewnej w drugiej połowie 2021 roku może być o 17-21% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Przełoży się na to niski efekt bazy w drugiej połowie 2020 roku, możliwe spadki produkcji (m.in. z uwagi na presję kosztową), wysokie ceny produktów alternatywnych, m.in. drobiu, rosnący popyt w HoReCa pod wpływem stopniowego znoszenia restrykcji gospodarczych oraz poprawa sytuacji gospodarstw domowych. W Polsce zagrożeniem dla wzrostów cen jest rozprzestrzenianie się ASF w Polsce. W maju wykryto bowiem pierwsze ognisko afrykańskiego pomoru świń w woj. wielkopolskim.