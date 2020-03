Płot na miarę możliwości, czyli walka z ASF w woj. łódzkim

Łódzcy rolnicy krytykują skalę i efekty działań podejmowanych w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w ich regionie.

6 marca na fejsbukowym profilu posła PiS Roberta Telusa (również przewodniczącego Solidarności RI w województwie łódzkim) pojawiły się zdjęcia, dokumentujące budowę obiecywanego rolnikom płotu, który powstrzymać ma migrację dzików na powiat piotrkowski, jednego z największych ośrodków produkcji trzody w kraju. Według rolników z woj. łódzkiego płot ten doskonale odzwierciedla skalę i skuteczność podejmowanych w walce z ASF działań w ich regionie.

Jak czytamy w podpisie pod zdjęciami z wizytacji na placu budowy ogrodzenia: „Poseł Robert Telus wraz z Dyrektorem regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Dariuszem Pieniakiem sprawdzał budowę płotu, który jest jednym z elementów przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się wirusa ASF w powiecie opoczyńskim oraz powiatach przyległych. Płot zaczyna się od torów Tomaszów-Radom i ciągnie do Pilicy, ma zapobiec przemieszczaniu dzików w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. Budową zajmują się Lasy Państwowe”.

Jak się dowiedzieliśmy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, zgodnie z rozporządzeniem wojewody łódzkiego, budowa ogrodzenia została powierzona Nadleśnictwu Smardzewice. Płot ma powstać na wytyczonym odcinku do 16 marca br. Ze wspomnianego rozporządzenia wynika, że planowana długość ogrodzenia wyniesie 10,8 km. Przebiegać ma ono w rejonie wsi Smardzewice, Sługocice i Ciebłowice Duże, a więc w pobliżu Zalewu Sulejowskiego.

Producenci trzody z powiatu piotrkowskiego mocno krytykują nie tylko tę inwestycję, lecz także wszystkie podejmowane w regionie działania w związku z walką z ASF. W ich opinii budowa płotu jest mocno spóźniona i realnie nie przyniesie pożądanych skutków.

– Dzika z ASF przy granicy województwa znaleźli w końcu stycznia, a płot zbudują być może do połowy marca. Co nam da to 10 km ogrodzenia, skoro dziki ze wschodu wciąż do nas wędrują, a ASF wdziera się też od północy województwa. Przecież tory kolejowe to żadna zapora dla zwierzyny. To taki płot rodem z kultowej komedii „Miś”, czyli „na miarę naszych możliwości” – ocenia pewien rolnik, który zadzwonił do naszej redakcji.

– Na początku lutego politycy zapowiadali na spotkaniu w Wolborzu, że zaczną prawdziwą wojnę o ocalenie naszych chlewni, ale żadnej wojny nie widzę. Patrząc na ten płot i efekty tych obiecywanych polowań, to nie wiem czy się śmiać, czy płakać – mówi inny rolnik z pow. piotrkowskiego. – To wszystko to tylko stwarzanie pozorów, bo żadnych skoordynowanych i skutecznych działań nie ma. Dlaczego w Wielkopolsce czy na Podkarpaciu wygląda to zupełnie inaczej? Czy dlatego, że tam są kontraktowe chlewnie, a u nas ich nie ma?

– Trudno nie krytykować przeciwdziałania ASF w naszym regionie – przyznaje Janusz Terka, producent trzody, przewodniczący powiatowej Solidarności RI i działacz Powiatowej Izby Rolniczej w Piotrkowie Trybunalskim. – Zapowiadane polowania mundurowych skutkowały dotąd odstrzałem tylko 3 dzików. Wojewoda zarządził dodatkowy odstrzał sanitarny, ale większość kół łowieckich nie zrealizowało jeszcze poprzedniego limitu. W wielu obwodach myśliwi zupełnie stracili kontrolę nad populacją dzików, ale odstrzałem nie są zainteresowani. 10 kilometrów siatki też z pewnością nie zmniejszy zagrożenia ASF – dodaje Terka.