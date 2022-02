Płynne żywienie świń sposobem na przetrwanie trudnych czasów?

Zdaniem Grzegorza Kędzierskiego z firmy Pellon zastosowanie technologii płynnego żywienia znacznie obniża koszty żywienia trzody chlewnej. W dobie dzisiejszego kryzysu oszczędności te wydają się być na wagę złota.

Każdy, kto choć trochę śledzi rynki rolne zdaje sobie sprawę z kryzysu jaki od blisko dwóch lat toczy polską produkcję trzody chlewnej. Ceny skupu już dawno przestały zapewniać producentom jakikolwiek zysk, a sytuację dodatkowo pogarszają rosnące ceny pasz i innych środków produkcji. Jak w tej sytuacji wygląda ekonomika płynnego żywienia świń? Zdaniem Grzegorza Kędzierskiego z firmy Pellon, wszystko zależy od bazy paszowej którą dysponujemy:

- W najbardziej niekorzystnym scenariuszu płynne żywienie ogranicza się do zastosowania gotowej mieszanki paszowej i wody. Tak przygotowana pasza będzie o około 10 proc. lepiej wykorzystana przez świnie niż ta sama mieszanka podana w formie suchej, czyli przy obecnych cenach pasz jest to równe obniżce kosztów produkcji o około 40 zł na jednym tuczniku. Jeśli jednak mamy swobodny dostęp do płynnych i mokrych produktów przemysłu rolno-spożywczego (młóto browarniany, wywar gorzelniany, pulpa ziemniaczana etc.), wówczas oszczędności na jednym tuczniku mogą wynieść nawet powyżej 100 zł – tłumaczy Grzegorz Kędzierski.

Jak dodaje, instalację systemu płynnego żywienia warto rozważyć zwłaszcza w przypadku nowych budynków. W przypadku obiektów dla loch koszt jego zakupu jest bowiem porównywalny z tradycyjnym systemem żywienia. W przypadku tuczarni koszt ten jest nieco większy, jednak zwraca się on w stosunkowo szybkim czasie.

Niestety przy obecnej koniunkturze trudno jest proponować rolnikom jakiekolwiek większe inwestycje. Większość z nich myśli jedynie o tym jak dotrwać do lepszych czasów. Prawdą jest jednak to, że producenci którzy wcześniej zdecydowali się na wykorzystanie w swoich gospodarstwach systemów płynnego żywienia dziś ponoszą mniejsze koszty niż rolnicy stosujący żywienie tradycyjne. Jednak przy obecnych cenach tuczników również w ich przypadku trudno mówić o opłacalności produkcji.