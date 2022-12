W rozmowie z farmer.pl Grzegorz Kędzierski z firmy Pellon mówi na temat korzyści wynikających z wykorzystania systemów płynnego żywienia.

Jak mówił nasz rozmówca, zwłaszcza w polskich warunkach żywienie na mokro znacząco poprawia rentowność produkcji. Powodów tego zjawiska jest kilka:

W Polsce takich hodowców jest niewiele, a zatem nie ma dużej konkurencji na rynku produktów ubocznych z produkcji spożywczej. Zakładom z kolei lepiej opłaca się sprzedać takie produkty w postaci płynnej niż korzystać z kosztownego suszenia. Ceny surowców ubocznych pozwalają znacząco ograniczyć koszt paszy - tłumaczy specjalista.

Druga rzecz to korzystny wpływ paszy płynnej na same zwierzęta.

- Fizjologia układu pokarmowego świni sprawia, że lepiej wykorzystują one pasze w postaci płynnej. I to niekoniecznie nawet z udziałem produktów ubocznych. Nawet zwykła mieszanka wymieszana z wodą sprawia, że współczynnik wykorzystania paszy rośnie. Do tego poprawia się także kondycja zdrowotna zwierząt. Ograniczeniu ulega ryzyko wystąpienia chorób układu oddechowego czy wrzodów żołądka.

A więcej na ten temat w poniższym wideo: