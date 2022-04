Według prognoz ekspertów kolejne tygodnie mogą być czasem powrotu trendu wzrostowego na rynku trzody chlewnej.

Ceny tuczników

Minione tygodnie na rynku trzody chlewnej były czasem stabilizacji, by nie powiedzieć stagnacji. We wcześniejszych tygodniach wzrost cen był bardzo dynamiczny, tymczasem od początku kwietnia ceny zamiast rosnąć – minimalnie spadły. Czy jest to powód do niepokoju, czy może po Wielkanocy czeka nas powrót tendencji wzrostowej?

Spadek cen tuczników

- Wielu ekspertów upatruje przyczynę ostatnich spadków w złej pogodzie oraz w braku w akceptacji wzrostu cen produktów wieprzowych przez sieci handlowe i eksporterów. Zwracają uwagę, że potrzebny jest pewien okres na wynegocjowanie nowych kontraktów na zmienionych warunkach. Nowe umowy z sieciami, rozpoczynający się sezon grillowy, sezon turystyczny w powiązaniu z mniejszą podażą żywca mogą dać impuls do dalszych wzrostów cen, co jest to niezbędne do zapewnienia opłacalności produkcji hodowcom świń przy rosnących cenach pasz, energii i gazu – czytamy w najnowszej analizie Aleksandra Dargiewicza z KZP-PTCh „Polpig”

Podobnego zdania jest Bartosz Czarniak, rzecznik prasowy PZHiPTCh „Polsus”:

"Wszyscy weszli w świąteczny marazm i tak pewnie zostanie do końca przyszłego tygodnia, ponieważ wraz ze wzrostem temperatury wzrośnie zainteresowanie produktami na grilla. Dodajmy do tego fakt znoszenia kolejnych obostrzeń związanych z COVID-19 w Europie i zapowiadanymi wydarzeniami plenerowymi, popyt na produkty mięsne będzie wzrastał, a przy ograniczonej podaży wynikającej ze zmniejszonej produkcji spowodowanej zeszłorocznym dołkiem cenowym, powodować będzie moim zdaniem podwyżki" – pisze w mediach społecznościowych rzecznik Polsusa.

A co przyniosą kolejne tygodnie? Czas pokaże.