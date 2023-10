Jak donosi portal Schweine.net, po wielu latach negocjacji Chiny ponownie otworzyły rynek wieprzowiny z Rosji. 15-letni zakaz importu ze względu na afrykański pomór świń (ASF) w Rosji został zniesiony w oparciu o niedawną ocenę ryzyka dla wieprzowiny z regionów wolnych od ASF. Zapotrzebowanie importowe Chin na wieprzowinę w ostatnim czasie ponownie wzrosło.

Jak informuje portal, Generalna Administracja Celna Chin (GAC) utorowała drogę dostawom rosyjskiej wieprzowiny do ChRL. Jak ogłosiła Federalna Służba Nadzoru ds. Zdrowia Zwierząt i Roślin w Rosji (Rosselkhoznadzor), 15-letni zakaz importu został zniesiony. Zaczął on obowiązywać po wybuchu pierwszych ognisk afrykańskiego pomoru świń w Rosji, które potwierdzono w 2008 roku. Według GAC decyzja została podjęta na podstawie wyników ostatniej oceny ryzyka i analizy państwowego systemu kontroli ASF w Rosji. Zgodnie z nowymi przepisami eksport będzie możliwy wyłącznie z regionów kraju, w których udowodniono, że są one wolne od ASF.

Kiedy ruszy eksport do Chin?

Zdaniem rosyjskich służb weterynaryjnych, otwarcie rynku poprzedziły dziesięcioletnie negocjacje w sprawie ponownego dopuszczenia rosyjskich produktów wieprzowych na rynek chiński. Organ zauważył też, że w nadchodzących miesiącach chińska administracja celna określi szczegółowe wymogi dotyczące kontroli i kwarantanny dostaw rosyjskiej wieprzowiny. Ze względu na wymogi regulacyjne pierwszy eksport wieprzowiny do Chin spodziewany jest najwcześniej w drugim lub trzecim kwartale 2024 roku. Obydwa kraje muszą jeszcze podpisać protokół weterynaryjny. Eksporterzy muszą uzyskać świadectwa weterynaryjne, a chińscy importerzy muszą zarejestrować się w systemie.

Jak informuje portal Schweine.net, przewodniczący Krajowego Stowarzyszenia Hodowców Świń (NSS) w Rosji Jurij Kowalow zwrócił uwagę, że coraz mniej krajów jest wolnych od ASF, dlatego muszą obowiązywać kontrole transportów, ale niekoniecznie kompleksowe zakazy importu.

Wchodząc na rynek chiński, Rosja będzie musiała stawić czoła znaczącej konkurencji , ale jeśli uda nam się zdobyć 5–7% tego rynku, będzie to ogromny sukces – powiedział Kowalow.

Zdaniem analityków Chiny podejmują ten krok, aby zdywersyfikować swój import i wzmocnić handel z Rosją jako partnerem strategicznym.

Chiny importują coraz więcej wieprzowiny

Według najnowszych informacji Ministerstwa Rolnictwa w Pekinie od stycznia do sierpnia 2023 roku Chiny zaimportowały łącznie około 1,17 mln ton wieprzowiny; to o prawie 10% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ponadto o prawie 8% wzrósł import podrobów wieprzowych do 780 tys. ton. Ilości te nie są jednak zbliżone do rekordowych liczb z lat 2020 i 2021. Największymi dostawcami mięsa w tym roku były dotychczas Hiszpania i Brazylia, a w przypadku produktów ubocznych Stany Zjednoczone i Hiszpania.