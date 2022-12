Dzisiejsze notowanie cen tuczników przyniosło sprzeczne informacje. Z jednej strony cena tucznika w wbc spadła o kilka groszy. Z drugiej zaś obserwujemy wyraźny wzrost cen żywca. O co w tym wszystkim chodzi?

Nasza dzisiejsza sonda zakończyła się nieco zaskakującym wynikiem. O ile ceny tuczników w wbc minimalnie spadły (co było do przewidzenia po zeszłotygodniowej stabilizacji cen w Niemczech), to ceny żywca poszybowały w górę o kolejnych kilkanaście groszy.

Za tuczniki w klasie E krajowe skupy płacą obecnie średnio 9,77, czyli wspomniane 4 grosze mniej niż tydzień temu ceny wahają się w granicach 9,25 – 10,00 zł netto za kilogram. Ceny tuczników w wadze żywej wynoszą obecnie średnio 7,66, czyli o 14 groszy więcej niż przed tygodniem. Stawki za żywiec wahają się w granicach 7,00 – 8,10 zł netto za kilogram.

Skąd sprzeczność w notowaniach? Wydaje się że część skupów z opóźnieniem zareagowała na podwyżki cen w Niemczech sprzed dwóch tygodni: argumentem który tłumaczyłby tą tezę jest fakt, że w zeszłotygodniowych notowaniach cen krajowych podwyżki cen żywca nie były proporcjonalne do podwyżki cen niemieckich.

Jedno jest jednak raczej pewne: rynek wchodzi powoli w okres przedświątecznej stabilizacji, zakładom mięsnym zostało w zasadzie przed Świętami zaledwie kilka dni roboczych. Wydaje się zatem że bardziej skupią się one na przerobie kupionego już żywca, niż poszukiwaniem zwierząt na ubój. Potwierdzają to przedstawiciele kilku skupów, którzy nie przewidują w najbliższych dniach większych ruchów na rynku. Nie oznacza to jednak, że stabilizacja potrwa długo. Niektórzy wskazują na to, że ceny mogą pójść w górę już po Nowym Roku.