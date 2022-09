Trwająca od miesiąca seria podwyżek cen warchlaków została przerwana - z dzisiejszej sondy wynika, że większość dostawców podtrzymała ceny z ubiegłego tygodnia. Czy takie stawki zapewniają rentowność produkcji?

Dość dynamiczny wzrost cen obserwowaliśmy na rynku od początku sierpnia. W tym czasie ceny warchlaków krajowych (zarówno w wadze 20 jak i 30 kg) wzrosły o około 50 zł. Podobną podwyżkę odnotowaliśmy w przypadku zwierząt importowanych. Wiele wskazuje jednak na to, że to koniec podwyżek cen. Wczorajszy wynik duńskiej giełdy - sesja zakończyła się podtrzymaniem wcześniejszych stawek - nie pozwolił na dalszy wzrost cen. Ile zatem kosztują obecnie warchlaki?

Ceny warchlaków krajowych

Za warchlaki krajowe w wadze 20 kg rodzimi dostawcy oczekują obecnie kwoty od 250 do 320 zł/szt, a średnia cena sprzedaży zwierząt w tej wadze wynosi 280 zł. Warchlaki w wadze 30 kg wyceniane są obecnie średnio na 330 zł/szt, a ceny wahają się granicach 300-360 zł/szt. W obu przypadkach ceny te są zbliżone do zeszłotygodniowych.

Ile za warchlaki importowane?

Warchlaki importowane (średnia ze wszystkich statusów) kosztują obecnie średnio 318 zł/szt, przy czym ich ceny zaczynają się od 250 zł kończą zaś na 380 zł.szt. Podobnie jak w przypadku zwierząt krajowych ceny są niemal identyczne jak tydzień temu.

Opłacalność produkcji warchlaka

Jak mówią w rozmowie z naszą redakcją producenci warchlaków, po ostatnich podwyżkach sytuacja uległa poprawie o tyle, że zazwyczaj da się pokryć koszty produkcji, wciąż jednak nie można mówić by produkcja i sprzedaż warchlaków była zajęciem rentownym. Jak wskazują nasi rozmówcy popyt na zwierzęta do tuczu wciąż jest ograniczony - i to mimo bardzo wysokich cen żywca wieprzowego. Ma to związek przede wszystkim z drogimi zbożami. W sytuacji w której rolnik jest w stanie zarobić spore pieniądze na sprzedaży wyprodukowanego zboża, niewielu skłonnych jest ponosić ryzyko obsadzania tuczarni w tak niepewnych realiach, z jakimi mamy obecnie do czynienia.