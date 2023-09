Również w Austrii hodowcy trzody chlewnej w 2023 r. nadal zmniejszali swoje stada w porównaniu z poprzednim rokiem. Spadek ten jest jednak bardziej umiarkowany w porównaniu z innymi krajami UE.

Spadek pogłowia o 2,3 proc.

Według danych austriackiego urzędu statystycznego 1 czerwca w tym kraju utrzymywano ogółem 2,57 mln świń; to było 60 520 zwierząt, czyli o 2,3 proc. mniej niż dwanaście miesięcy wcześniej.

Najsilniejszy spadek liczby loch hodowlanych

Według austriackich statystyków liczba zwierząt we wszystkich kategoriach była niższa niż w czerwcu 2022 roku. Pogłowie prosiąt spadło o 1,7 proc. do 617 640, a warchlaków do 50 kg o 2,6 proc. do 718 730. W przypadku tuczników odnotowano spadek o 2,3 proc. do 1,02 mln sztuk. W ujęciu względnym stado loch hodowlanych zmniejszyło się jeszcze bardziej, bo o 7140 sztuk, czyli o 3,3 proc., do 212 020 macior. Dlatego w najbliższej przyszłości w Austrii nie należy spodziewać się wzrostu produkcji trzody chlewnej w porównaniu z poprzednim rokiem.

Umiarkowany minus w porównaniu z UE

W porównaniu z innymi krajami UE spadek liczby świń był znacznie mniejszy. Na przykład w Niemczech odnotowano ich mniej o 6,2 proc., a w Danii o 9,6 proc. mniej. Niemniej jednak pogłowie świń w Austrii spadło do najniższego poziomu w tym tysiącleciu.