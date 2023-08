Populacja świń w Danii w tym roku drastycznie spadła. Zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej wraz z eksportem żywca spowodowało również ponadprzeciętny spadek liczby ubojów trzody chlewnej,

Spadek pogłowia o 9,6 proc.

Według duńskiego urzędu statystycznego 1 lipca 2023 r. hodowano tam łącznie zaledwie 11,0 mln świń. Było to o 1,17 mln zwierząt, czyli o 9,6 proc. mniej niż rok wcześniej. Jednak można stwierdzić, że liczba zwierząt w badaniu w 1460 gospodarstwach ponownie umiarkowanie wzrosła o 2,6 proc. w porównaniu z kwietniem br.

Silny spadek tuczu trzody chlewnej

Porównanie rok do roku ma jednak większe znaczenie dla wyeliminowania wahań sezonowych. W porównaniu z lipcem 2022 r. we wszystkich kategoriach odnotowano niższe liczby. Spadek prosiąt do 20 kg był poniżej średniej i wyniósł 6,0 proc. do 2,35 mln, liczba świń między 20 a 50 kg spadła o 8,4 proc. do 5,19 mln zwierząt. Najsilniejszy spadek w ciągu roku o 16,5 proc. do 2,33 mln sztuk odnotowano w przypadku tuczników.

Spada również liczba loch

Według statystyk, duńscy producenci również kontynuowali redukcję swoich stad loch. Łączna liczba loch hodowlanych w porównaniu z rokiem poprzednim. spadła o 68 tys., czyli o 6,5 proc. do 1,12 mln. To także najniższy poziom od dekady. Liczba zaproszonych zwierząt spadła o 4,1 proc. do 704 000. U macior niezaproszonych spadek był dwukrotnie większy i wynosił 8,3 proc. do 419 000 sztuk.

Spadła liczba ubojów

Zmniejszenie pogłowia trzody chlewnej w połączeniu z eksportem żywca spowodowało ponadprzeciętne zmniejszenie liczby rzeźnych świń w Danii – także w porównaniu z innymi krajami UE. Według wstępnych badań, liczba zwierząt poddanych ubojowi od stycznia do końca lipca spadła o około 20 proc. Mniejsza liczba prosiąt, warchlaków i tuczników powinna w dalszym ciągu prowadzić w najbliższych miesiącach do mniejszej podaży żywca rzeźnego niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.