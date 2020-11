POLPIG apeluje o moratorium dla zakazu stosowania pasz GMO

KZP_PTCh "POLPIG" to kolejna organizacja która w ostatnim czasie zwraca uwagę na konieczność wprowadzenia kolejnego moratorium na zakaz stosowania pasz pochodzących z roślin transgenicznych. Aktualny termin stosowania tych pasz mija już 1 stycznia.

Na problem kończącego się okresu dopuszczenia do skarmiania pasz pochodzących z roślin transgenicznych uwagę zwróciła już Izba Zbożowo-Paszowa, która w apelu skierowanym do Premiera przedstawiła możliwe konsekwencje zniknięcia z rynku poekstrakcyjnej śruty sojowej:

Swoje obawy w tym kontekście wyraził również Aleksander Dargiewicz, Prezes Zarządu Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewne "POLPIG". W piśmie skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi czytamy:

"Pragniemy zwrócić uwagę na pilną potrzebę nowelizacji ustawy o paszach (Dz.U. 2006 nr 144 poz. 1045), która umożliwia stosowanie komponentów GMO w żywieniu zwierząt tylko do 1 stycznia 2021.

W podzielamy argumenty Izby Zbożowo – Paszowej o niewystarczającej produkcji roślin białkowych w kraju (0,3 mln ton) w stosunku do zużycia (4,25 mln ton) oraz że nawet włączenie do bilansu krajowej śruty rzepakowej nie pozwoli na zastąpienie importowanej śruty sojowej.

Stoimy na stanowisku, że zapis o zakazie stosowania surowców GMO do produkcji pasz stał się bezprzedmiotowy w momencie wejścia w życie Ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. 2019 poz. 1401). Ustawa ta daje konsumentom możliwość świadomego wyboru między produktami GMO lub non-GMO.

Wyrażamy swój sprzeciw wobec planów wprowadzania limitów określających wielkość udziału krajowych surowców białkowych do produkcji pasz przemysłowych. W naszej ocenie spowoduje to znaczący wzrost kosztów produkcji drobiu i trzody chlewnej, przez co pogorszy się konkurencyjność produktów z tych sektorów na rynkach międzynarodowych. W konsekwencji może to doprowadzić do ograniczenia miejsc pracy w produkcji zwierzęcej, w mieszalniach pasz i zakładach mięsnych oraz w firmach działających w otoczeniu tych sektorów.

Apelujemy do Pana Ministra, aby w sytuacji kryzysu spowodowanego pandemią Covid-19, nie podejmować działań, które mogą negatywnie oddziaływać na zatrudnienie i gospodarkę kraju."