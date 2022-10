Dobrostan zwierząt, zrównoważony rozwój i walka z ASF to główne tematy zjazdu Polpig. Jednak uczestnicy apelują o aktywność polityków, wspierającą polski sektor trzody chlewnej. Propozycję kluczowych elementów przesłali 25 sierpnia, powstała cisza bardzo niepokoi.

W dniach 27 i 28 września odbył się coroczny zjazd pracodawców i producentów trzody chlewnej oraz ekspertów w zakresie hodowli i produkcji trzody. Spotkanie było okazją zarówno do podsumowania najważniejszych tendencji jak i nakreślenia prognoz na przyszłość.

Wśród prezentacji, wykładów i rozmów kuluarowych przewijało się przekonanie o niezbędności działań w zakresie dobrostanu zwierząt i ochrony ich zdrowia prowadzącego do ograniczenia zużycia antybiotyków, zrównoważonego rozwoju oraz skutecznej walki z ASF. Zwłaszcza to ostatnie może pozwolić zmniejszyć straty w polskim sektorze wieprzowiny. Jednak rozwoju polskiej produkcji trzody chlewnej i dążenia do zapewnienia samowystarczalności żywnościowej Polski nie będzie, bez zbudowania strategii wzmacniania producentów i przetwórców świń.

O problemach dzisiejszej produkcji świń będziemy rozmawiać już 27 października podczas konferencji "Narodowe Wyzwania w Rolnictwie". Już dziś zgłoś swój udział w wydarzeniu!

Zebrani dzielili się swym zaniepokojeniem brakiem reakcji na sformowane i przesłane na ręce ministra propozycje zmian i kierunków polskiej strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego.

Pismo zawierało konkretne kierunki rozwoju sektora wraz z propozycjami zmian, które mogą nie tylko umocnić branżę, ale także zapewnić rozwój polskiego rolnictwa. Wśród propozycji bowiem znalazły się zarówno kwestie nawożenia naturalnego, możliwości dostępności do ziemi rolniczej i przestrzeni produkcyjnej na terenach wiejskich jak i nowych sposobów zabezpieczenia się przed ASF.