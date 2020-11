POLPIG przedstawił uwagi do projektu wsparcia z tytułu ASF

KZP-PTCh "POLPIG" skierował do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismo, w którym przedstawia swoje uwagi do ogłoszonego niedawno projektu rozporządzenia określającego rodzaj wsparcia dla producentów świń związanego z występowaniem ASF.

O projekcie rozporządzenia mówiącego o rodzajach wsparcia dla producentów świń którzy znaleźli się w strefach ASF pisaliśmy w zeszłym tygodniu:

Do projektu rozporządzenia odniósł się Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej "POLPIG", który w stanowisku wystosowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy wyraził swoje uwagi co do planów pomocy. Poniżej publikujemy treść pisma skierowanego do szefa resortu rolnictwa:

"Szanowny Panie Ministrze!

Poniżej przedstawiamy uwagi Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG do projektu rozporządzenia RADY MINISTRÓW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

1. Sposób naliczania pomocy §1 ust. 2 pkt. 3.10

Wielu producentów świń od kilku lat produkuje w strefie czerwonej/niebieskiej. Przyjęcie w wyliczeniach cen ze strefy czerwonej/niebieskiej w porównaniu do cen ze strefy czerwonej/niebieskiej z lat wcześniejszych nie odzwierciedla strat w związku z produkcją w strefach ASF. Różnice wynikają jedynie ze zmian cyklu świńskiego.

Ponadto sposób obliczenia kwoty pomocy zaproponowany w projekcie rozporządzenia faworyzuje producentów, którzy ograniczyli produkcję w okresie od IV kw 2019 do III kw 2020. Natomiast producenci, którzy powiększyli produkcję w tym samym okresie uzyskają pomoc nieadekwatną do poniesionych strat. Natomiast rolnicy, którzy rozpoczęli produkcję świń w okresie od IV kw 2019 do III kw 2020 nie uzyskają żadnej pomocy.

Aby uniknąć powyższych niedoskonałości przy naliczaniu pomocy proponujemy przyjąć ceny sprzedaży producenta ze stref czerwonej/niebieskiej w porównaniu do cen skupu ze strefy białej w tym samym okresie. Cenę ze strefy białej można przyjąć jako średnią cenę kl E publikowaną przez ZSRiR dla rzeźni ubijających tuczniki ze strefy białej.

2. Odliczanie pomocy z tytułu Covid-19 §1 ust. 2 pkt. 3.11

Pomoc dotycząca Covid-19 została przyznana rolnikom w całym kraju ze względu na lockdown i nie miała nic wspólnego z produkcją świń w strefach ASF. Proponujemy wykreślenie tego punktu.

3. Łączna kwota pomocy §1 ust. 2 pkt. 3.14

Jeżeli przyjąć zaproponowany przez POLPIG sposób naliczania pomocy (bez odliczenia Covid-19) łączna kwota pomocy powinna być powiększona 2,6 razy do kwoty 137 mln zł.

4. Termin składania wniosków:

Zaproponowany termin składania wniosków do 27 listopada br. jest zbyt krótki ze względu na utrudnienia wynikające z pandemii Covid-19. Wielu rolników może mieć problemy z terminowym złożeniem wniosku. Dlatego proponujemy wydłużenie terminu składania wniosków o pomoc do 15 grudnia 2020 r."