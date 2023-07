Jak czytamy w komunikacie KZP-PTCh „Polpig”, wyeliminowanie z diety białka zwierzęcego (w tym mięsa) może nieść zgubne skutki dla bezpieczeństwa żywieniowego społeczeństwa.

Jak czytamy w informacji związki, bezpieczeństwo żywieniowe definiowane jako „działania, które podejmują państwa, aby zapewnić społeczeństwu dostęp do żywności odpowiedniej jakości (bezpiecznej, odżywczej i różnorodnej) w odpowiedniej ilości” wyznawane jest przez zdecydowaną większość krajów na świecie. Tymczasem w Polsce pomimo tego, że mamy dobre warunki o to, by o to bezpieczeństwo dbać, to wciąż musimy mierzyć się z działaniami wszelkiej maści organizacji pseudoekologicznych.

Niezbędna jest edukacja społeczeństwa

Naciskają one między innymi na przejście na dietę wegetariańską lub wegańską. Ich celami są ochrona klimatu i – podobno – naszego własnego zdrowia. Apel ich mający na celu likwidację produkcji zwierzęcej, czyli pozbawienia nas źródła mięsa, nabiału, jaj oraz innych niezwykle istotnych dla naszego zdrowia produktów spożywczych, jest na razie daleki od realizacji. I – jak informuje Polpig - słusznie! Badania i nauka wskazują bowiem, że środki jakie, by chcieli oni podjąć przyniosłyby zupełnie odwrotne skutki. Musimy jednak cały czas edukować, by te pomysły nie przerodziły się w realne zagrożenie.

Dieta wegetariańska i wegańska groźna dla zdrowia psychicznego

W komentarzu przedstawiciele Polpigu powołują się ba analizę przeprowadzoną przez dr hab. Jarosława Całkę, który udowodnił, że osoby na diecie nietradycyjnej są znacząco bardziej narażeni na depresję. Wynika to z braku możliwości dostarczania do organizmu odpowiedniej ilości kwasu dokozaheksaenowego (DHA) oraz kwasu eikozapentaenowego (EPA). W szczególności braki te występują u osób, które zdecydowały się na rezygnację w 100% z produktów odzwierzęcych – zarówno EPA, jak i DHA występują u wegan w ponad 50% w mniejszej ilości niż u omnitarian (wszystkożerców). Ryzyka wiążące się z daną dietą mogą być akceptowane przez człowieka, który dobrowolnie się na tę dietę decyduje, jednak w przypadku narzucania sposobu odżywiania innym powinniśmy stanowczo się sprzeciwiać. Zwłaszcza jeśli dieta ta może nam realnie wyrządzić trwałą krzywdę.

Jak podsumowują przedstawiciele Polpigu, wybierając dietę tradycyjną – opartą o wysokiej jakości białko i tłuszcze zwierzęce, wspartą odpowiednią ilością warzyw, witamin i węglowodanów – dbamy zarówno o planetę, jak i o swoich bliskich i siebie samych.