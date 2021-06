POLPIG przypomina: Wchodzimy w okres aktywności ASF świń

Późna wiosna i lato to okres sezonowego występowania wzmożonej ilości ognisk ASF trzody chlewnej. KZP-PTCh "POLPIG" przypomina o najważniejszych zasadach ochrony stad przed chorobą.

Z danych historycznych wynika jasno, że ponad 90 proc. ognisk ASF w stadach trzody chlewnej pojawiło się w okresie od drugiej połowy maja, do końca września. Widać zatem wyraźnie, że choroba ma charakter sezonowy, a apogeum jej występowania przypada na schyłek wiosny i lato.

Nikt do końca nie potrafi wyjaśnić z czego wynika wspomniana sezonowość - jako czynniki sprzyjające występowaniu choroby wymienia się między innymi wzmożoną aktywność prac polowych, czy przenoszenie wirusa wraz z zebranym ziarnem czy słomą. Są to jedynie hipotezy. Jedno jest jednak pewne - w okresie wiosenno - letnim producenci trzody chlewnej muszą jeszcze bardziej zadbać o zabezpieczenie biologiczne swoich stad. Bioasekuracja nie jest naturalnie stuprocentową gwarancją na uchronienie naszych zwierząt przed chorobą, jednak w chwili obecnej to jedyne rozwiązanie pozwalające znacząco ograniczyć ryzyko wystąpienia ogniska pomoru w stadzie.

"POLPIG" apeluje

O konieczności uszczelnienia łańcucha bioasekuracji w gospodarstwach przypomina również Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej "POLPIG". Jak czytamy w komunikacie związku, ilość wirusa ASF w środowisku z roku na rok rośnie. W tkankach padłych dzików może on zachować aktywność przez ponad pół roku. Dziki już dawno zadomowiły się na polach, gdzie mają obfitą bazę paszową. Rolników nie trzeba przekonywać o żerowaniu dzików na polach, gdyż są świadkami szkód łowieckich jakie te zwierzęta pozostawią po sobie. Niestety pozostałością na polach po dzikach jest również wirus, który łatwo można przywieźć na kołach lub w paszy do swojego gospodarstwa.

Podstawowe wymogi bioasekuracji

Biorąc pod uwagę okres w jaki wchodzimy, przedstawiciele "POLPIG"-u apelują również o zachowanie w gospodarstwach przynajmniej minimalnych standardów bioasekuracji, takich jak:

Gospodarstwo powinno być podzielone na strefę „czystą” – budynki / pomieszczenia / miejsca, gdzie trzyma się świnie, ściółkę, paszę oraz „strefę brudną” obejmującą dom mieszkalny posiadacza świń, miejsce parkowania samochodów, maszyn rolniczych, kontenery na odpady itp.

Należy pamiętać o czyszczeniu i dezynfekcji pomieszczeń za każdym razem, kiedy świnie zostaną wyprowadzone z pomieszczenia, przy użyciu zatwierdzonych środków dezynfekcyjnych z ważnym okresem przydatności do użycia.

z ważnym okresem przydatności do użycia. Samochody i urządzenia wjeżdżające na teren gospodarstwa jako minimum muszą mieć oczyszczone i zdezynfekowane koła i nadkola. Należy unikać wjeżdżania pojazdów do strefy „czystej”. Jeżeli pojawi się taka konieczność, wówczas pojazdy muszą być umyte i zdezynfekowane z zewnątrz w całości.

Każda osoba obsługująca świnie lub pracująca przy paszy/ściółce przy wejściu do strefy „czystej” musi zmienić obuwie oraz założyć ubranie robocze używane wyłącznie w wyznaczonej strefie. Przy wejściu do budynku, gdzie przebywają świnie, przechowuje się paszę i ściółkę, muszą być dostępne wiaderko z wodą i szczotką oraz mata/kuweta z środkiem dezynfekcyjnym.

Do gospodarstwa można wprowadzać świnie wyłącznie ze znanego źródła, odpowiednio oznakowane i ze świadectwem zdrowia, najlepiej z zachowaniem kwarantanny. Z gospodarstwa można przemieszczać świnie wyłącznie bez objawów chorobowych, właściwie oznakowane, posiadające wymagane świadectwo zdrowia.

wyłącznie ze znanego źródła, odpowiednio oznakowane i ze świadectwem zdrowia, najlepiej z zachowaniem kwarantanny. Z gospodarstwa można przemieszczać świnie wyłącznie bez objawów chorobowych, właściwie oznakowane, posiadające wymagane świadectwo zdrowia. W strefach ASF (I, II, III) należy bezwzględnie przestrzegać zakazu stosowania zielonki w żywieniu świń, a ziarno przed skarmianiem powinno być przechowywane 30 dni. Ściółka musi być przechowywana 90 dni przed zastosowaniem, zabezpieczona przed dostępem zwierząt, pod dachem i ogrodzona lub w zamykanym pomieszczeniu.

Należy ograniczyć do minimum wejścia osób postronnych do strefy ”czystej”. Każda osoba wchodząca do strefy „czystej” musi zmienić obuwie na robocze, stosowane wyłącznie w budynku inwentarskim oraz zastosować jednorazowy kombinezon ochronny lub czyste, wyprane ubranie robocze. Narzędzia wnoszone do strefy „czystej” muszą być wyczyszczone i jeśli możliwe zdezynfekowane.

Wszystkie padłe świnie w wieku powyżej 28 dni muszą być zgłaszane raz w tygodniu do powiatowego lekarza weterynarii. Zwierzęta padłe przechowuje się w zamykanych kontenerach w strefie „brudnej”.