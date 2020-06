POLPIG: Rolnicy gubią się w gąszczu przepisów

Mamy gąszcz przepisów, a rolnik przede wszystkim ma produkować, przepisy powinny być proste – zaznaczał Aleksander Dargiewicz, prezes POLPIG w trakcie debaty redakcji „Farmera” na temat bioasekuracji.

Podczas debaty „Bioasekuracja w praktyce” zorganizowanej przez redakcję Farmera, zostały omówione obowiązujące wymogi w zakresie bioasekuracji, zmiany administracyjne w tym temacie, a także to jak w rzeczywistości są realizowane w gospodarstwach.

Aleksander Dargiewicz zaznaczył, że mimo iż wirus ASF występuje na terenie Polski od ponad sześciu lat, to dla hodowców świń z zachodnich województw temat jest dość nowy. - Jeśli przez 6 lat ASF na wschodniej ścianie kraju wirus jest obecny, to wszyscy tam rozumieją jak walczyć z chorobą. Tam, gdzie mamy strefę białą wiedza traktowana po macoszemu. ASF wydaje się być daleko. Nadal też nie wiemy na jakiej zasadzie działa sezonowość wirusa, nie zawsze wiemy na jakiej drodze wirus przenika do gospodarstw. Wiedza się zmienia, szkolenia cały czas są niezbędne, na pewno trzeba egzekwować przepisy inaczej nikt nie będzie chciał tego stosować. Mamy gospodarstwa specjalistyczne ponoszą większe ryzyko ich nie trzeba namawiać. Większość rolników musi zrozumieć, że bioasekuracja nie jest po to, by otrzymać odszkodowanie, to ochrona przed wszystkimi patogenami. Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę genetykę bioasekurację zarządzanie stadem, to bioasekuracja jest numerem jeden. Jeśli mamy świetną załogę genetykę, a niski status zdrowotny, to te cechy się nie ujawnią.

Cały czas brakuje też odpowiedniego wsparcia mniejszych gospodarstw, w zakresie nie tylko finansowym, ale i interpretacji przepisów. Szczególnie - Większego wsparcia merytorycznego i finansowego potrzebują w szczególności gospodarstwa mniejsze. Mamy gąszcz przepisów, rolnik przede wszystkim ma produkować, przepisy powinny być proste, a rolnik powinien uzyskać pomoc w ich interpretacji – podkreślał prezes POLPIG.