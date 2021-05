POLPIG: Spore szanse na odbudowę cen tuczników

Jak czytamy w komunikacie Aleksandra Dargiewicza z KZP-PTCh POLPIG, na horyzoncie widać kilka czynników, które mogą przełożyć się na znaczny wzrost cen tuczników.

Początek wiosny nie przyniósł oczekiwanych przez wszystkich producentów trzody podwyżek cen tuczników. Przeciwnie – w kwietniu odnotowano spory spadek cen żywca wieprzowego na rynku niemieckim, która błyskawicznie przełożyła się na sytuację w Polsce. Jak czytamy w analizie przygotowanej przez Aleksandra Dargiewicza z KZP-PTCh „POLPIG”, wpływ na ten stan rzeczy miało wiele czynników: niesprzyjająca grillowaniu pogoda, obostrzenia związane z COVID-19 (zwłaszcza zamknięcie gastronomii i hoteli), a także kolejne zakażenia koronawirusem notowane w niemieckich zakładach mięsnych. Mimo tych trudności, naszym zachodnim sąsiadom udało się zagospodarować nadwyżkę żywca wieprzowego, która pojawiła się tam w okresie okołoświątecznym. Pozwala to wierzyć, że sezonowe wzrosty cen – choć z opóźnieniem, w końcu nastąpią.

Poza tym pozytywnym sygnałem jest również wyższa konkurencyjność unijnej wieprzowiny względem żywca pochodzącego z USA. Ceny tuczników za oceanem przekroczyły już wartość 2 euro za kilogram, co sprawia że unijna wieprzowina zyskuje coraz większą przewagę cenową na rynku chińskim. Korzystają na tym przede wszystkim te kraje UE, które mają możliwość sprzedaży żywca do Chin, niemniej pośrednio wpływać powinno to na podwyżki cen tuczników w całej Unii Europejskiej. Szans na poprawę sytuacji upatrywać można również w stopniowym łagodzeniu obostrzeń pandemicznych, oraz z opóźnionym startem sezonu grillowego.