POLPIG wnioskuje o zniesienie części niebieskich stref ASF

Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej zwraca uwagę, że część rozległej, niebieskiej strefy ASF w woj. warmińsko mazurskim powinna być już zniesiona przez Komisję Europejską.

Obowiązywanie niebieskiej strefy wyznaczonej w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń wiąże się z ograniczeniami chociażby w przemieszczaniu zwierząt. Zwykle niesie ze sobą dla producentów przede wszystkim ze znacznymi stratami w produkcji w związku z oferowaną niższą ceną.

Jak podkreśla POLPIG - Różnica cen skupu w strefie niebieskiej i czerwonej sięga ponad 50 groszy za kg żywca. Zważywszy na obecną sytuację rynkową, zmiana strefy z niebieskiej na czerwoną może uchronić wielu producentów przed bankructwem.

Dlatego warto jak ponownie interweniować u KE w zakresie możliwości zniesienia niebieskich stref, tym bardziej, jeśli ma to swoje uzasadnienie pod względem wymogów prawnych.

Dlatego POLPIG zwraca się do Głównego Lekarza Weterynarii, Bogdana Konopki z wnioskiem o wyłączenie części gmin ze strefy niebieskiej:

Nasza organizacja zwracała wielokrotnie uwagę na trudności ze skupem żywca wieprzowego w strefach niebieskich. Działając w ramach Branżowego Porozumienia ds./ Walki z ASF (dalej POROZUMIENIE) wnioskowaliśmy o występowanie z wnioskami do Komisji Europejskiej w sprawie znoszenia stref niebieskich już po trzech miesiącach od daty zlikwidowana ogniska zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi. W 2020 roku udało się znieść strefy niebieskie w 150 gminach, co jest niewątpliwie sukcesem Inspekcji Weterynaryjnej oraz rolników, którzy podnieśli poziom zabezpieczenia epizootycznego w swoich chlewniach.

We wnioskach ze spotkania POROZUMIENIA z GIW z dnia 25 listopada 2020 roku w punkcie 6 zapisaliśmy:

„Zarówno PLW jak i organizacje branżowe powinny wykazać inicjatywę i wskazywać strefy, które mogą być zgłaszane do KE. Wnioski kierowane do KE przez stronę rządową o zdjęcie strefy powinny być wspierane stanowiskiem organizacji branżowych, co może przyspieszyć wydawanie pozytywnych decyzji przez unijny komitet”.

Uważamy, że to słuszna droga, dlatego zgłaszamy do Pana Ministra następujące gminy z województwa warmińsko-mazurskiego o wyłączenie z obszaru zagrożenia wymienionego w części III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709 i przeniesienie do części II załącznika ww. decyzji:

Powiat bartoszycki: gm. Bartoszyce, Bisztynek,

Powiat lidzbarski: gm. Kiwity, Lidzbark Warmiński,

Powiat ostródzki: gm. Małdyty, Miłakowo, Morąg, Łukta, Ostróda, Miłomłyn,

Powiat olsztyński: gm. Jeziorany,

Powiat olecki: gm. Olecko, Świętajno Wieliczki, Kowale Oleckie.

Warto przypomnieć, że strefa niebieska może być zniesiona po trzech miesiącach od wystąpienia ogniska, jeśli wcześniej, na danym terenie, w ciągu ostatnich 12 miesięcy choroba nie występowała u świń.

Jak wygląda sytuacja związana z występowaniem ASF w tych gminach?

W woj. warmińsko mazurskim strefa niebieska jest dość rozległa w przypadku gm. Bisztynek nie notowano ognisk ASF, natomiast sąsiaduje ona z gm. Bartoszyce - ostatnie ognisko wystąpiło tam 23 sierpnia 2019 r., w gm. Kiwity nie notowano ognisk ASF, jednak gmina leży w sąsiedztwie gm. Jeziorany, gdzie odnotowano ostatnie ognisko 29 sierpnia 2019 r. oraz gm. Lidzbark Warmiński, w której ognisko ASF wystąpiło ostatnio 22 lipca 2020 r.

W przypadku gmin: gm. Małdyty, Miłakowo, Łukta, Ostróda, Miłomłyn – nie notowano ognisk ASF, lecz sąsiadują one z gminą Morąg, na terenie której 2.09.2020 r. potwierdzone duże ognisko ASF liczące ponad 6 tys. świń.

W przypadku wskazywanej do zniesienia strefy niebieskiej ASF z gm. Jeziorany, ostatnie ognisko ASF odnotowano tam 29.08.2019 r.

Kolejno wskazane gminy Świętajno, Wieliczki, Kowale Oleckie, których nie notowano ognisk ASF, natomiast sąsiadują z gm. Olecko gdzie wystąpiły ogniska 27.06.2019 r. oraz 3.07.2020 r. , co zapewne utrudni przyspieszone zniesienie strefy niebieskiej z tego terenu.

Chcesz sprzedać bądź kupić zwierzęta? Zostaw swoje ogłoszenie na gieldarolna.pl!