POLPIG: Zakłady mięsne konkurują o surowiec

Kolejna licytacja na tzw. małej niemieckiej giełdzie zakończyła się podwyżkami cen skupu tuczników. Zapotrzebowanie na wieprzowinę jest widoczne nie tylko u naszych zachodnich sąsiadów, ale i w krajowych zakładach mięsnych, które już szykują zapasy na Święta Wielkanocne.

W Niemczech widoczne jest już poważne ożywienie na rynku świń, dzisiejsza tzw. mała giełda zamknęła się średnio ceną 1,61 EUR/kg. Oferowane tuczniki zostały szybko sprzedane, i nie da się ukryć, że jest to zapowiedź kolejnych podwyżek. Tym bardziej, że okres przedświąteczny będzie sprzyjał zwiększaniu produkcji w zakładach mięsnych.

Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG wskazuje w swoim komentarzu, że zmniejszona podaż żywca wieprzowego spotkała się ze wzrostem zainteresowania i popytu na wieprzowinę na rynkach wielu krajów europejskich.

- Ceny skupu tuczników w 9 tygodniu wzrosły zdecydowanie od 3 do 10 centów w przeliczeniu na wartość tuszy: Belgia (+10₵ t/t), Hiszpania (+7₵ t/t), Francja (+3₵ t/t). Z dużych producentów wieprzowiny tylko Dania nie podniosła cenników. Spada waga ubojowa w krajach unijnych. W Niemczech w dniu 3/03/2021 cena tuczników wzrosła o kolejne 10 centów do wysokości 1,40 €/kg (wbc). W ciągu ostatnich trzech tygodni cena wzrosła o 21 centów. Sezonowo ceny rosły w tym okresie roku, jednakże skala podwyżek jest zaskoczeniem dla uczestników rynku – czytamy.

Mniejsza podaż żywca na krajowym rynku, w połączeniu z przygotowaniami do świąt, gwarantują dobrą cenę skupu trzody chlewnej, przynajmniej do końca marca. Czy podwyżki utrzymają się dłużej? To będzie zależało również od odmrażania gospodarki, w tym całej branży HoReCa, co wraz z intensyfikacją szczepień przeciwko COVID-19 jest coraz bardziej realne.

- Krajowe zakłady mięsne coraz bardziej konkurują o surowiec, który posłuży do produkcji szykowanej na Święta Wielkanocne. W notowaniach krajowych wzrost ceny prawdopodobnie spowodowany jest mniejszym importem prosiąt w listopadzie 2020 z Danii. Mniejsza podaż żywca może także być związana z niskimi temperaturami w lutym br., które mogły przyczynić się do wolniejszych przyrostów zwierząt. Producenci żywca licząc na dalsze wzrosty cen wstrzymują się ze sprzedażą, co jeszcze bardziej napędza wzrost cen. Obecnie średnia cena tuczników skupowanych w wadze żywej wynosi 4,90 zł/kg. W klasie E tuczniki są skupowane po średniej cenie 6,50 zł/kg – podkreśla Dargiewicz.