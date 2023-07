Nasza samowystarczalność skończyła się w 2007 r., obecnie wynosi ok. 80 proc. Przez ostanie 15 lat nie potrafiliśmy przygotować żadnej strategii, która doprowadziłaby do rozwoju branży, jak podkreślił Aleksander Dargiewicz, prezes KZP-PTCh.

Podczas niedawnej konferencji dotyczącej zwalczania i eradykacji wirusa ASF na przykładzie Hiszpanii Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej Polpig omówił zmiany w sektorze produkcji trzody chlewnej w Polsce.

Jak podkreślił prelegent, na rynek trzody wpływa wiele czynników, w tym pogłowie, konsumpcja, handel, ale i czynniki polityczne, klimatyczne i epidemiczne. W swoim wystąpieniu skupił się on na czynnikach epidemicznych i ekonomicznych.

Dlaczego pogłowie świń w Hiszpanii rośnie, podczas gdy w Polsce spada?

Jak zaznaczył Dargiewicz, w ciągu ostatnich dwóch dekad pogłowie trzody w Hiszpanii wrosło o 30 proc, zaś w Polsce spadło o 44 proc. W ocenie eksperta przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Po pierwsze w Hiszpanii produkcja zorganizowana jest w ramach systemów zintegrowanych.

Oznacza to, że zakupy dokonywane są dla grup rolników, co umożliwia wykorzystanie efektu skali i poprawia pozycję negocjacyjną. Kolejny argumentem przedstawionym przez prelegenta była skala produkcji.

W Hiszpanii stada są zdecydowanie większe, przez co koszty inwestycyjne i operacyjne rozkładają się na więcej zwierząt i w związku z tym są dużo mniejsze.

Nie bez znaczenia są także różnice w łatwości pozyskiwania nowych terenów do inwestowania w trzodę chlewną i korzystniejsze w przypadku Hiszpanii przepisy dotyczące pozwoleń budowalnych.

Wpływ wywarł także fakt, że Hiszpanie skutecznie pozbyli się wirusa ASF ze swojego terytorium, co umożliwiło im eksport na dochodowe rynki azjatyckie, podczas gdy Polska koncentruje swój eksport na wewnętrznym rynku unijnym, jak tłumaczył Dargiewicz.

To nie ASF jest winny tak dużemu spadkowi pogłowia trzody?

Ekspert wskazał, że od 2004 do 2014 r. pogłowie trzody w Polsce spadło o 30 proc., zaś od 2014 do 2023 r. o 14 proc., co pokazuje, że w przypadku Polski „ASF nie wywarł aż takiego wielkiego wpływu na nasze pogłowie, jak nam się wydaje”.

Jak tłumaczył Dargiewicz zmiany polskiego pogłowia trzody chlewnej są odzwierciadleniem m.in. produkcji w mniejszych gospodarstwach i słabej pozycji negocjacyjnej rolników.

Polski sektor trzody jest szczególnie wrażliwy na zmiany koniunktury

Patrząc na zmiany pogłowia widzimy, że polski sektor trzody jest dużo wrażliwszy na zmiany koniunktury niż europejski. Te sinusoidy są dużo większe niż w przypadku średniej unijnej, co ma decydujący wpływ na nastroje producentów i przetwórców – mówił Dargiewicz. – Po okresach wielkiej euforii następują okresy wielkiej depresji, co nie sprzyja rozwojowi branży – dodał.

Zmiany pogłowia wskazują, że polski sektor trzody jest dużo wrażliwszy na zmiany koniunktury niż europejski, fot. Screenshot z konferencji

Polski sektor trzody wciąż mocno rozdrobniony

Ekspert odniósł się także do koncentracji produkcji w Polsce wskazując, że 10 proc. pogłowia trzody jest skupione w 80 proc. stad, a 50 proc. pogłowia pochodzi z 3 proc. stad. Świadczy to o tym, że nasza produkcja jest cały czas mocno rozdrobiona, jak podkreślił Dargiewicz.

Koncentracja produkcji trzody chlewnej w Polsce, fot. Screenshot z konferencji

Uzależnienie od importu prosiąt z Danii

Prelegent przytoczył również dane dotyczące uzależnienia od importu warchlaków.

– Uzależniliśmy się od importu prosiąt z Danii. Jeszcze w 2010 r. mieliśmy kilka źródeł zaopatrzenia w prosięta, ale w kolejnych latach zaczęliśmy się praktycznie z jednego źródła zapatrywać. Obecnie, jeśli nagle tych prosiąt zabraknie, nie mamy planu awaryjnego. Warto przy tym pamiętać, że może do tego dojść, czy to ze względów epidemicznych, czy przez nowe przepisy unijne, które np. zabronią transportu zwierząt na duże odległości. Jesteśmy pod ścianą – mówił Dargiewicz.

Uzależnienie Polski od dostaw warchlaków z Danii, fot. Screenshot z konferencji

Polska od 2007 r. jest importerem netto wieprzowiny

Dargiewicz zwrócił także uwagę na wyniki handlu zagranicznego.

– W przypadku wieprzowiny staliśmy się importerem netto w 2007 r., a rozbieżność pomiędzy eksportem i importem wciąż rośnie. W tej chwili importujemy dwa razy więcej niż eksportujemy. Wpływ na to ma m.in. ASF, ale musimy zdać sobie sprawę, że mamy olbrzymi problem, że z czasem będziemy musieli importować coraz więcej wieprzowiny. Nasza samowystarczalność skończyła się w 2007 r., obecnie wynosi ona ok. 80 proc. Przez ostanie 15 lat nie potrafiliśmy przygotować żadnej strategii, która doprowadziłaby do rozwoju branży – wskazał ekspert.

Obecnie Polska importuje niemal dwa razy więcej wieprzowiny niż eksportuje, fot. Screenshot z konferencji

Przyszłość produkcji świń to kompartmenty

Dargiewicz zaznaczył, że przyszłość produkcji świń to kompartmenty i przybliżył zebranym stworzony przez Polpig standard kompartmentu, który obejmuje zarówno kwarantannę zwierząt, fermy loch, tuczniki własne i kontraktowe, rzeźnie oraz zakłady przetwórcze. Wspólnym zarządzaniem bioasekuracyjnym musi być objęty również odbiorca padliny.

– Do tego dochodzą dostawcy paszy, nasienia, zwierząt do kompartmentu oraz firmy transportowe. Wszyscy współpracujący z kompartmentem będą musieli mieć zatwierdzone zasady bioasekuracji przez dyrektora kompartmentu – tłumaczył prelegent. – Stworzyliśmy system testów, które sprawdzą czy wirus jest obecny w kompartmencie. Każde wykrycie wirusa oznacza likwidację danego kompartmentu i właściwie praca zaczyna się od zera, ale daje nam to pewność, że wszystkie produkty wychodzące z kompartmentu, czy to będą świnie, nasienie czy tusze, będą wolne od wirusa ASF. Daje to gwarancję krajom importującym – dodał.

Polski standard kompartmentu na rynku trzody chlewnej, fot. Screenshot z konferencji

Rozporządzenie ws. obniżenia wymogów bioasekuracji można zmienić w 48 godzin?

Na spotkaniu poświęconym trzodzie chlewnej nie mogło zabraknąć komentarzy w sprawie obniżenia wymogów bioasekuracji stad utrzymywanych na własny użytek. Do kwestii tej odniósł się m.in. Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. W jego ocenie to rozwiązanie ma służyć odbudowie „tradycyjnych gospodarstw trzody chlewnej”. Dodał także, że jeśli MRiRW uzna, że rozporządzenie wiąże się z ryzykiem rozprzestrzeniania ASF, to podejmie odpowiednie kroki.

– Zapewniam, że, jako kierownictwo resortu, jesteśmy na tyle odpowiedzialni, że jeśli będziemy widzieć ryzyko w rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru świń, to będziemy na takie sytuacje natychmiast reagować. To jest rozporządzenie ministra, więc takie rozporządzenie praktycznie można przeprocedować w ciągu 48 godzin – tłumaczył.

Obniżenie wymogów bioasekuracji może zniwelować 15 lat walki z chorobą Aujeszky'ego

Innego zdania byli przedstawiciele branży. Goście z Hiszpanii zaznaczyli, że „obniżanie wymogów bioasekuracji nigdy nie jest dobrym kierunkiem”. Z kolei Dargiewicz stwierdził, że rozporządzanie to może nie tylko utrudnić walkę z ASF, ale i zniweczyć 15 lat walki z chorobą Aujeszky'ego.