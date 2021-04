Polski żywiec bez szans wobec taniej wieprzowiny z Belgii

Hodowcy trzody chlewnej nie odrobili strat przy sprzedaży na świń przed majówką, a zyski nadal zjadają wysokie ceny pasz. Dodatkowo, Belgowie wyszli na europejski rynek z ofertą tańszej wieprzowiny.

Jeszcze kilka tygodni temu hodowcy świń liczyli na wyraźne wzrosty cen skupu żywca trzody chlewnej przed majówką i pełnym rozpoczęciem sezonu grillowego. Tym bardziej, że koszty pasz powodują, że trudno o opłacalną produkcję. Ceny jednak są dalekie od oczekiwań producentów trzody.

Bartosz Czarniak z Pomorsko-Kujawskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej POLSUS w swoim komentarzu zauważa - Zarówno ceny w Niemczech i w Polsce - bez zmian. Za Odrą płacą minimum 1,42 Euro za kg w klasie E, u Nas natomiast w stawki maksymalne oscylują w okolicach 6,40 (centralna Polska). Jak spojrzymy na wykres, to stawki takie płacone były w kiepskim roku 2018, przy czym ówczesne koszty produkcji, a szczególnie pasz były niższe (zboża paszowe były tańsze o ponad 20%!). Tak niekorzystna korelacja cenowa w tym roku sprawia, iż stawka, z której cieszyliśmy się 3 lata temu, jest dziś poniżej oczekiwań... Dzieje się to dodatkowo w przededniu ruszenia sezonu grillowego, w którym pokładamy duże nadzieje, tym bardziej iż rząd zdecydował się przedstawić harmonogram rozmrażania gospodarki i uruchamiania kolejnych gałęzi, w tym gastronomii. Pytanie zasadnicze teraz, ile zakłady mają zapasów w chłodniach, by utrzymać obecne stawki i z jakimi zapotrzebowaniami wyjdzie handel? Wszak rozpoczyna się okres komunijny, a także weselny (co też jest przewidziane w "rozmrażaniu"), co powinno zwiększyć popyt. Do tego bardzo sprawnie zaczyna iść proces szczepień, dzięki któremu mamy nadzieję na brak, lub bardzo niewielkie obostrzenia Covidowe - czytamy w opinii hodowcy na profilu Fb bydgoskiego oddziału POLSUS.

Tania wieprzowina z Belgii

- Stawki za żywiec w Belgii wynoszą obecnie około 0,94 Euro za kg. W krajowych zakładach stawki za żywiec wynoszą w przeliczeniu na europejską walutę 1,015...czyli stawki u Naszego konkurenta są niższe, co sprawia, że otrzymujemy sygnały, iż zakłady uzupełniają braki nie na Naszym podwórku, lecz posiłkują się importem... Jest to dla hodowców bardzo niekorzystna sytuacja, ponieważ jakakolwiek kolejna obniżka w skupach może być dla Nas druzgocąca finansowo – podkreśla Bartosz Czarniak.

Aleksander Dargiewicz, prezes Krajowego Związku Pracodawców-Producentów Trzody Chlewnej POLPIG, również zwraca uwagę na większe chęci polskich podmiotów mięsnych co do zakupu tańszej wieprzowiny z Belgii - W krajach unijnych notowania cen skupu tuczników mają różne trendy. W Danii cena skupu wzrosła o 4 centy. We Francji wzrost wyniósł 3 centy. W Hiszpanii, Holandii i Austrii ceny są ustabilizowane. Belgia zanotowała spadek ceny o 2 centy. Do Polski trafia tańsza wieprzowina z Belgii, co zmniejsza zainteresowanie lokalnym surowcem. Obecnie monitorowane krajowe rzeźnie płacą 4,65 zł/kg żywca oraz 6,25 /kg kl E – czytamy w komentarzu.

Konsumenci za koszyk z zakupami na majówkę zapłacą drożej

Koszyk konsumencki z typowymi zakupami przed majówką podrożał. Jak donosi portal dlahandlu.pl w swoim badaniu „Koszyka cen” na przestrzeni ostatnich 7 lat "majówkowe" ceny poszyły w górę nawet o 50 proc. - Przed Majówką zestawiliśmy ceny 6 najpopularniejszych produktów w dyskontach W skład koszyka wszedł: kilogram kiełbasy podwawelskiej, 2 bochenki chleba 500 g, słoik musztardy Kamis, butelka ketchupu Pudliszki, 1 litr soku Tymbark a także puszka piwa. Za taki koszyk trzeba obecnie zapłacić w dyskontach od 33,5 zł w Lidlu i Biedronce do 35,5 zł w Netto. Gdy w 2014 badaliśmy taki sam koszyk w e-sklepach kosztował on od 21,5 do 29 zł. To oznacza, że na przestrzeni ostatnich 7 lat "majówkowe" ceny poszyły w górę nawet o 50 proc. Względem 2018 rok ceny wzrosły o ok. 25-30 proc. – czytamy w dlahandlu.pl.