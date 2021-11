Ponad 100 ognisk ASF dzików. Pomór coraz bliżej Czech

W ostatnim kraju na terenie Polski odnotowano ponad 100 ognisk ASF dzików. Choroba pojawia się coraz bliżej czeskiej granicy.

Ostatnie tygodnie to czas intensywnego wzrostu liczby nowych ognisk ASF dzików. O ile jeszcze miesiąc temu tygodniowo odnotowywaliśmy 25-30 zachorowań, to dziś liczba ta przekracza 100. Nic dziwnego - wzrost liczby nowych ognisk jest typowy dla okresu jesienno zimowego, ma on związek prawdopodobnie z zwiększoną migracją zwierząt wywołaną wejściem w sezon rozrodczy.

ASF w Wielkopolsce

Niestety narasta presja choroby w kilku newralgicznych lokalizacjach. Z punktu widzenia produkcji trzody chlewnej niepokoi przede wszystkim sytuacja w południowo - zachodniej Wielkopolsce. W powiecie leszczyńskim potwierdzono ponad 25 nowych zachorowań, ponadto jedno potwierdzono w powiecie gostyńskim.

Pomór rozwija się również w zachodniej części Lubelszczyzny: w powiecie puławskim, opolskim i kraśnickim potwierdzono łącznie osiem nowych zachorowań.

ASF coraz bliżej Czech

Powody do niepokoju mają także nasi południowi sąsiedzi: ASF przemieszcza się coraz bliżej czeskiej granicy. Przypadek choroby potwierdzono w gminie Lubań (woj. dolnośląskie), w odległości zaledwie ok. 18 kilometrów od granicy z Czechami. Zagrożenie płynie zresztą nie tylko ze strony Polskiej - w tym regionie ASF notowany jest również po stronie niemieckiej, w odległości ok. 35 km od czeskiej granicy. Przypomnijmy, że Czechy w ostatnich latach walczyły już z ASF - choroba pojawiła się tam w 2017 roku. Ówczesna epizootia miała jednak charakter punktowy, dzięki sprawnym działaniom tamtejszych służb udało się zdusić ją w zarodku. W momencie dużego zagrożenia ze strony polskiej i niemieckiej opanowanie choroby może okazać się trudne.

Gdzie jest ASF?

W minionym tygodniu ogniska ASF dzików pojawiły się w następujących lokalizacjach:

Województwo warmińsko-mazurskie:

- powiat braniewski (gminy Braniewo i Płoskinia)

- powiat działdowski (gmina Działdowo)

- powiat elbląski (gmina Tolkmicko)

- powiat ełcki (gmina Ełk)

- powiat giżycki (gmina Kruklanki)

- powiat nidzicki (gmina Nidzica)

- powiat olsztyński (gminy Barczewo i Purda)

- powiat ostródzki (gmina Morąg)

Województwo podlaskie:

- powiat hajnowski (gmina Narewka)

- powiat wysokomazowiecki (gmina Sokoły)

Województwo lubelskie:

- powiat chełmski (gmina Sawin)

- powiat kraśnicki (gmina Annopol)

- powiat opolski (gminy Łaziska i Opole Lubelskie)

- powiat puławski (gmina Wąwolnica)

- powiat radzyński (gmina Czemierniki)

- powiat tomaszowski (gmina Lubycza Królewska)

Województwo podkarpackie:

- powiat jarosławski (gmina Radymno)

- powiat lubaczowski (gminy Horyniec-Zdrój i Wielkie Oczy)

- powiat mielecki (gmina Wadowice Górne)

- powiat przeworski (gmina Adamówka)

Województwo lubuskie:

- powiat krośnieński (gmina Gubin)

- powiat międzyrzecki (gmina Trzciel)

- powiat słubicki (gmina Ośno Lubuskie)

- powiat sulęciński (gmina Bledzew)

- powiat wschowski (gminy Szlichtyngowa i Wschowa)

- powiat zielonogórski (gminy Babimost, Czerwieńsk i Kargowa)

- powiat żagański (gminy Szprotawa, Żagań, Jasień i Lipinki Łużyckie)

- powiat żarski (gmina Żary)

Województwo wielkopolskie:

- powiat leszczyński (gminy Krzemieniewo, Lipno i Włoszakowice)

- powiat gostyński (gmina Poniec)

Województwo dolnośląskie:

- powiat bolesławiecki (gmina Nowogrodziec)

- powiat głogowski (gmina Jerzmanowa)

- powiat lubański (gmina Lubań)

- powiat oławski (gmina Oława)

- powiat polkowicki (gminy Chocianów, Gaworzyce i Radwanice)

- powiat wrocławski (gminy Długołęka i Siechnice)

- powiat zgorzelecki (gmina Węgliniec)

Województwo zachodniopomorskie:

- powiat gryfiński (gmina Chojna).

W 109 ogniskach, ślady wirusa potwierdzono w tkankach 133 dzików. Spośród wymienionej puli zachorowań, 48 potwierdzono u dzików odstrzelonych, 59 u zwierząt padłych, zaś 2 u zwierząt zabitych w wypadkach komunikacyjnych. Od początku roku na obszarze Polski potwierdzono 2606 ognisk ASF dzików i 121 ognisk ASF świń.