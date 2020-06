Ponad 130 przypadków nowych przypadków ASF

Jak wynika z danych publikowanych przez Główny Inspektorat Weterynarii w ciągu minionych trzech tygodni na obszarze Polski potwierdzono ponad 130 nowych przypadków ASF w populacji dzików.

W ostatnich tygodniach żyjemy głównie wystąpieniem dwóch nowych ognisk ASF w niewielkich stadach świń. Sprawiły one, że producenci z wielu gmin województwa wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskie narażeni zostali na restrykcje związane z objęciem ich gospodarstw strefą niebieską. Niemniej wiele dzieje się również w kwestii przypadków afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików. W ciągu trzech minionych tygodni potwierdzono 133 przypadki ASF w populacji tych zwierząt. Wystąpiły one na obszarze ośmiu województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego, lubuskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. W omawianym okresie nie odnotowaliśmy na szczęście większych przeskoków choroby na nowe tereny, nie mniej choroba pojawiła się na kilku nowych obszarach. Mowa tu między innymi o gminach Dąbie (pow. krośnieński, woj. lubuskie), czy Jarocin (pow. niżański, woj. podkarpackie). W kilku innych gminach choroba pojawiła się po dłuższej przerwie: warto tu wymienić choćby należące do powiatu bialskiego gminy Rokitno i Janów Podlaski, czy gminę Leoncin w powiecie nowodworskim).

W dniach 8-29 czerwca, na obszarze Polski przypadki ASF potwierdzono w następujących obszarach:

Województwo warmińsko-mazurskie, w powiatach:

- braniewskim (gmina Lelkowo)

- elbląskim (gminy Godkowo, Milejewo, Młynary, Tolkmicko)

- ełckim (gminy Ełk i Prostki)

- giżyckim (gminy Ryn i Wydminy)

- gołdapskim (gmina Gołdap)

- mrągowskim (gmina Mrągowo)

- oleckim (gminy Olecko i Wieliczki)

- olsztyńskim (gminy Barczewo, Dobre Miasto, Jeziorany, Kolno)

- ostródzkim (gminy Łukta, Miłakowo, Morąg)

Województwo podlaskie, w powiatach:

- bielskim (gmina Orla)

- wysokomazowieckim (gmina Ciechanowiec)

Województwo mazowieckie, w powiatach:

- garwolińskim (gmina Maciejowice)

- grójeckim (gmina Grójec)

- nowodworskim (gmina Leoncin)

- piaseczyńskim (gmina Góra Kalwaria)

- siedleckim (gmina Zbuczyn)

Województwo lubelskie, w powiatach:

- bialskim (gminy Janów Podlaski i Rokitno)

- biłgorajskim (gmina Łukowa)

- chełmskim (gmina Siedliszcze)

- hrubieszowskim (gmina Hrubieszów)

- janowskim (gmina Modliborzyce)

- krasnostawskim (gmina Łopiennik Górny)

- radzyńskim (gmina Komarówka Podlaska)

- tomaszowskim (gminy Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Tomaszów Lubelski)

- włodawskim (gmina Włodawa)

- zamojskim (gminy Krasnobród, Nielisz, Zwierzyniec)

Województwo podkarpackie, w powiatach:

- leżajskim (gmina Nowa Sarzyna)

- lubaczowskim (gmina Cieszanów)

- niżańskim (gminy Jarocin, Krzeszów i Nisko)

Województwo lubuskie, w powiatach:

- krośnieńskim (gmina Dąbie)

- nowosolskim (gminy Kolsko, Nowa Sól, Otyń)

- zielonogórskim (gminy Czerwieńsk, Nowogród Bobrzański, Sulechów, Świdnica, Trzebiechów, Zabór, Zielona Góra)

- wschowskim (gmina Sława)

Województwo wielkopolskie, w powiatach:

- leszczyńskim (gmina Włoszakowice)

- wolsztyńskim (gmina Wolsztyn)

Województwo dolnośląskie:

- powiat głogowski (gminy Kotla i Żukowice)

W 133 przypadkach ASF obecność choroby potwierdzono w tkankach 162 zwierząt. Od początku roku na obszarze Polski potwierdzono 2717 przypadków ASF w populacji dzików, oraz 5 ognisk choroby w stadach świń.