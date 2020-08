Ponad 20 kolejnych gmin w strefie niebieskiej

Na skutek ostatniego wysypu ognisk ASF, obszarem zagrożenia objęta ponad 20 gmin wiejskich, miejskich lub miast na prawach powiatu.

Masowe wystąpienie ognisk ASF od początku lipca sprawiło, że w ostatnim czasie znacząco zwiększył się zasięg obszaru zagrożonego występowaniem ASF. Do strefy niebieskiej włączono następujące obszary:

W województwie lubelskim

- gminy Dzwola i Chrzanów w powiecie janowskim

- gminy Tereszpol, Biłgoraj, Frampol, Goraj, w powiecie biłgorajskim

- miasto Biłgoraj

- gminę Zwierzyniec w powiecie zamojskim

- miasto Ryki, gminę Stężyca, część gminy Ryki położoną na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej gra­nicy gminy i łączącą miejscowości Ownia – Krainów do skrzyżowania z drogą nr S17, a następnie na południowy zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr S17 biegnącą od tego skrzyżowania do skrzyżowania z drogą nr 48 i na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 48 w powiecie ryckim

W województwie podlaskim:

- gminę Szczuczyn, część gminy Grajewo położona na północ o linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od zachodniej granicy gminy łączącej miejscowości: Mareckie – Łękowo – Kacprowo – Ruda, a następnie od miejsco­wości Ruda na północ od rzeki Binduga uchodzącej do rzeki Ełk i następnie na północ od linii wyznaczonej przez rzekę Ełk od ujścia rzeki Binduga do wschodniej granicy gminy, miasto Grajewo w powiecie grajewskim

W województwie warmińsko-mazurskim:

- część gminy Prostki położoną na zachód od linii wyznaczonej przez drogę biegnącą od północnej granicy gminy łączącą miejscowości Żelazki – Dąbrowskie – Długosze do południowej granicy gminy, część gminy wiejskiej Ełk położoną na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 667 biegnącą od miejscowości Bajtkowo do miejsco­wości Nowa Wieś Ełcka, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez rzekę Ełk biegnącą od miejscowości Nowa Wieś Ełcka do wschodniej granicy gminy w powiecie ełckim

- część gminy Biała Piska położoną na wschód od linii wyznaczonej przez drogę 667 biegnącą od północnej granicy gminy do miejscowości Biała Piska, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 58 biegnącą od miejscowości Biała Piska do wschodniej granicy gminy w powiecie piskim

- gminę Jonkowo, część gminy Świątki położoną na wschód od linii wyznaczonej przez rzekę Pasłęka, część gminy Gietrzwałd położoną na północ od linii wyznaczonej przez linię kolejową w powiecie olsztyńskim

- miasto Olsztyn

W województwie mazowieckim:

- Gminę Trojanów w powiecie garwolińskim

W województwie lubuskim:

- gminy Świdnica, Czerwieńsk, oraz część gminy Sulechów położoną na zachód od linii wyznaczonej przez drogę S3 w powiecie zielonogórskim

- gminę Dąbie, część gminy Krosno Odrzańskie położoną na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F biegnącą od północnej granicy gminy do skrzyżowania z drogą nr 29, a następnie przez drogę nr 29 biegnącą od tego skrzyżowania do południowej granicy gminy, część gminy Bytnica położoną na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 1157F

- część gminy Skąpe położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę 1157F biegnącą od wschodniej granicy gminy do miejscowości Węgrzynice i następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 1225F biegnącą do miejscowości Skąpe i następnie na zachód od linii wyznaczonej przez drogę nr 277 biegnącą od miejscowości Skąpe do południowej granicy gminy w powiecie świebodzińskim

Jednocześnie ostatnia decyzja Komisji Europejskiej zmieniła nieco zasięg strefy czerwonej i żółtej. Wynika to z wystąpienia przypadków ASF u dzików a obszarze obszaru ochronnego, lub na obszaru objętego ograniczeniami. Mowa tu o przypadkach pomoru które pojawiły się ostatnio w województwie podlaskim, podkarpackim i lubuskim. Do strefy czerwonej włączono następujące obszary:

W województwie lubuskim

- część gminy Torzym położoną na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie sulęcińskim

- części gmin Lubrza i Łagów położone na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A2 w powiecie świebodzińskim

- gminę Maszewo w powiecie krośnieńskim

W województwie podkarpackim:

- gminy Laszki, Wiązownica, część gminy Radymno położoną na północ od autostrady A4, miasto Radymno w powiecie jarosławskim

- gminę Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim

W województwie podlaskim:

- gminę Rutki, część gminy Kulesze Kościelne położoną na północ od linii kolejowej w powiecie zambrowskim.

Do strefy żółtej włączono następujące obszary:

W województwie lubuskim:

- gminę Ośno Lubuskie w powiecie słubickim

- gminę Sulęcin w powiecie sulęcińskim

W województwie podkarpackim:

- gminy Chłopice i Rokietnica, część gminy Radymno położoną na południe od linii wyznaczonej przez autostradę A4 w powiecie jarosławskim

- gminy Orły, Żurawica, Przemyśl, Medyka, Stubno w powiecie przemyskim

- miasto Przemyśl

Od początku tygodnia obserwujemy jeszcze większą dynamikę rozwoju choroby – od poniedziałku potwierdzono bowiem 11 nowych ognisk pomoru. Opisane powyżej zmiany nie dotyczą obszarów na których pojawiły się te ogniska. Jako że część z nich wystąpiła w strefie czerwonej, lub w jej pobliżu już wkrótce czeka nas kolejne rozszerzenie obszaru zagrożonego występowaniem ASF.